Gazos civilinė gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo dešimtys žmonių

Beveik dvejus metus karą Gazos Ruože vykdantis Izraelis neseniai pradėjo didelį oro ir sausumos puolimą Gazos mieste, siekdamas su šaknimis išrauti islamistų grupuotę „Hamas“.
Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos (JT) apskaičiavo, kad Gazos mieste ir jo apylinkėse, kuriose skelbiama apie bado sąlygas, gyvena apie milijoną žmonių.
Izraelio kariuomenė teigia, kad nuo to laiko iš miesto pabėgo ir į pietus persikėlė apie 550 tūkst. žmonių, o Gazos civilinės gynybos agentūra – „Hamas“ pavaldžios gelbėjimo pajėgos – teigia, kad šis skaičius siekia apie 450 tūkstančių.
39 metų Thaeras Saqras trečiadienį naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad prieš dieną su žmona, vaikais ir seserimi paliko Gazos miesto Šeich Radvano rajoną ir išvyko į pietus.
„Pakrantės keliu važiuojantys tankai (...) pradėjo į mus šaudyti, o mano sesuo žuvo“, – sakė jis.
T. Saqras teigė, kad grįžo į Gazos miesto al Šifos ligoninę ir „neišvyks, net jei jie mus visus išžudys“.
„Kreipiuosi į pasaulį: padėkite mums. Izraeliui sakau: jūs norite, kad mes evakuotumėmės, bet kaip mes galime evakuotis, kai neturime nei šekelių, nei transporto, nei vietos?“ – sakė palestinietis.
Civilinės gynybos agentūra sakė, kad šimtai šeimų, pabėgusių iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies, jau kelias dienas miega ant žemės, negalėdamos užsitikrinti laikino prieglobsčio.
„Apmaudus vaizdas“
Civilinė gynyba pranešė, kad Izraelio pajėgos trečiadienį per atakas visame Gazos Ruože pražudė 40 žmonių, iš jų 22 žuvo per tris antskrydžius prieš sandėlį, kuriame prieglobsčio ieškojo priverstinai perkeltieji asmenys, esantį netoli Firaso turgaus Gazos mieste.
Agentūros atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) sakė, kad tarp žuvusiųjų yra šešios moterys ir devyni vaikai.
AFP paprašius komentaro, Izraelio kariuomenė atsakė, kad tiria įvykį.
Dėl žiniasklaidos apribojimų teritorijoje ir sunkumų patekti į daugelį vietovių AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos ar Izraelio kariuomenės pateiktos informacijos.
AFP filmuotoje medžiagoje po išpuolio matyti nuniokota vieta: palestiniečiai šukuoja dideles griuvėsių ir iškraipyto metalo krūvas, o du vyrai neša kūną, suvyniotą į suplėšytas antklodes.
Po įvykio verkiančios moterys klūpojo prie savo artimųjų, apkabindamos jų negyvus kūnus, suvyniotus į baltus apklotus.
Ant žemės gulėjo mažiausiai šeši kūnai, tarp jų du vaikų dydžio.
Artimųjų netekęs Mohammedas Hajjajas AFP sakė, kad pastatui smogta, kai žmonės miegojo.
„Atėję radome sudraskytus vaikus ir moteris. Tai buvo apmaudus vaizdas“, – teigė jis.
„Mirtis arti“
Rugsėjo pradžioje Izraelis surengė JAV remiamą antžeminį puolimą Gazos mieste, siekdamas užimti miesto centrą ir sutriuškinti „Hamas“.
Kariuomenė liepė palestiniečiams persikelti į „humanitarinę zoną“ Mavasi pakrantės rajone pietuose, kur, pasak jos, bus teikiama pagalba, medicininė priežiūra ir humanitarinė infrastruktūra.
Izraelis pirmą kartą karo pradžioje šią teritoriją paskelbė saugia zona, tačiau nuo to laiko ne kartą smogė jai, teigdamas, kad taikosi į „Hamas“.
44 metų Mahmudas al Dreimly sakė, kad su šeima prieš dieną išvyko gyventi į palapinę Gazos miesto al Rimalo rajone.
„Mačiau, kaip tankai šaudė į orą, o kartais ir į žmones. Jaučiau, kad mirtis arti“, – sakė jis AFP.
M. al Dreimly sakė, kad matė tankus Tel al Havos ir al Sabros kvartaluose, taip pat al Rimalo pakraštyje.
Sausumos puolimas pradėtas tuo metu, kai JT tyrimas apkaltino Izraelį vykdant genocidą Gazos Ruože.
Izraelis atmetė tyrimo išvadas ir pavadino jį iškreiptu ir melagingu.
Per beveik dvejus metus Izraelio karinių operacijų metu žuvo mažiausiai 65 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių gyventojų, remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais.
Per „Hamas“ išpuolį, sukėlusį karą, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti Izraelio duomenimis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!