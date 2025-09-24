Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremliaus statytinis pripažino: karas prieš Ukrainą atsidūrė aklavietėje

2025-09-24 23:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 23:08

Kremliaus statytinis Dmitrijus Rogozinas pripažino, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra patekęs į aklavietę, rašo „Moscow Times“.

Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
36

Anot jo, šiuo metu fronte pažanga pasiekiama tik „didžiulėmis pastangomis ir milžiniška kaina“.

Kaip rašo leidinys, D. Rogozinas esą pareiškė, jog technika sudega nepasiekusi fronto linijos. Jis taip pat pripažino, kad jėgų santykis dronų srityje yra nepalankus Rusijai. Jis guodėsi, kad atsirado „aukštųjų technologijų šalių“, kurios stojo į Kyjivo pusę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jų yra dešimt kartų daugiau nei mūsų. Jie neturi problemų nei su komponentais, nei su dronų atsargomis. Mes žinome, kad tolimųjų dronų skaičius yra nuo 100 iki 250 vienetų per dieną. Ir jų skaičius didės“, – aiškino jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Pinigų stokojantis Kremlius pradėjo teisintis dėl Trumpo žodžių

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad klaidinga manyti, jog Ukraina gali susigrąžinti rusų kariuomenės užimtas žemes, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Kyjivas gali visiškai išstumti Rusijos pajėgas.

Niujorke antradienį kalbėjęs D. Trumpas pareiškė, kad „susipažino su Rusijos ekonomine situacija“ ir dabar jau mano, kad Ukraina turi galimybių ne tik susigrąžinti savo teritorijas iki 2022 m., bet „ir daugiau“.

Tarsi patvirtindama JAV prezidento žodžius Rusijos finansų ministerija trečiadienį paskelbė siūlysianti nuo 2026 m. didinti PVM mokestį šalyje nuo 20 iki 22 proc. Šalies verslo atstovai jau perspėjo, kad toks žingsnis nulems kainų ir infliacijos augimą.

Tuo metu Kremlius trečiadienį bandė paneigti D. Trumpo teiginius.

„Mintis, kad Ukraina gali ką nors atsikovoti, mūsų požiūriu, yra klaidinga“, – Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams.

Antradienį D. Trumpas po susitikimo su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė manantis, „kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą jos originalia forma“.

„Su laiku, kantrybe ir Europos, o ypač NATO, finansine parama, pradinės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra labai tikėtina galimybė“, – teigė jis.

Radijui RBC D. Peskovas anksčiau pareiškė, kad Rusijai „nėra kitos alternatyvos“, kaip tik tęsti 2022 metais pradėtą plataus masto karą Ukrainoje, „kad užtikrintume savo interesus ir pasiektume (Rusijos prezidento Vladimiro Putino iškeltus) tikslus“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (30)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau (103)
V. Putinas ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pagrasino Vakarams karine reakcija į „bet kokias grėsmes“ (16)
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Turite susitaikyti su realybe“: Trumpo pasiuntinys Donbasui prognozuoja Baltijos šalių likimą (207)

