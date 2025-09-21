Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ kelių Vakarų šalių sprendimą pripažinti Palestiną vadina palestiniečių teisių pergale

2025-09-21 18:45 / šaltinis: BNS
2025-09-21 18:45

Vienas aukšto rango islamistų grupuotės „Hamas“ pareigūnas sekmadienį gyrė Britanijos, Kanados ir Australijos sprendimą pripažinti Palestinos valstybę, pavadindamas tai palestiniečių teisių pergale.

Palestinos vėliava (nuotr. Fotolia.com)

„Šie įvykiai reiškia palestiniečių teisių pergalę ir mūsų siekio teisingumą bei siunčia aiškią žinią: kad ir kaip toli nueitų okupantas savo nusikaltimais, jis niekada negalės ištrinti mūsų nacionalinių teisių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Mahmudas Mardawi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jungtinė Karalystė (JK), Australija bei Kanada anksčiau sekmadienį pareiškė, kad nuo šiol oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę.

Izraelis atmetė tai, ką pavadino vienašališku JK, Kanados ir Australijos sprendimu pripažinti Palestinos valstybingumą, ir perspėjo, kad šis žingsnis gali dar labiau destabilizuoti regioną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

