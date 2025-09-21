„Hamas“ kelių Vakarų šalių sprendimą pripažinti Palestiną vadina palestiniečių teisių pergale

„Šie įvykiai reiškia palestiniečių teisių pergalę ir mūsų siekio teisingumą bei siunčia aiškią žinią: kad ir kaip toli nueitų okupantas savo nusikaltimais, jis niekada negalės ištrinti mūsų nacionalinių teisių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Mahmudas Mardawi.
Jungtinė Karalystė (JK), Australija bei Kanada anksčiau sekmadienį pareiškė, kad nuo šiol oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę.
Izraelis atmetė tai, ką pavadino vienašališku JK, Kanados ir Australijos sprendimu pripažinti Palestinos valstybingumą, ir perspėjo, kad šis žingsnis gali dar labiau destabilizuoti regioną.
