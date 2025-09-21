Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Palestinos prezidentas: JK pripažinimas yra žingsnis link „ilgalaikės taikos“

2025-09-21 17:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 17:28

Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas sekmadienį pareiškė, kad Didžiosios Britanijos paskelbtas Palestinos valstybės pripažinimas yra būtinas žingsnis link ilgalaikės taikos regione.

Mahmoudas Abbasas (nuotr. SCANPIX)

Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas sekmadienį pareiškė, kad Didžiosios Britanijos paskelbtas Palestinos valstybės pripažinimas yra būtinas žingsnis link ilgalaikės taikos regione.

REKLAMA
0

„Jo ekscelencija pagyrė Jungtinę Karalystę pripažinus nepriklausomą Palestinos valstybę, patvirtindamas, kad tai yra svarbus ir būtinas žingsnis link teisingos ir ilgalaikės taikos vadovaujantis tarptautiniu teisėtumu“, – teigiama M. Abbaso kanceliarijos pareiškime.

Kitą savaitę Niujorke prasidėsiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje nuo pirmadienio bus svarstomas klausimas dėl vadinamojo dviejų valstybių sprendimo ilgai trunkančiame Izraelio ir Palestinos konflikte. Beveik 150 JT narių iš 193 jau yra pripažinusios Palestinos valstybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų