Palestinos prezidentas: JK pripažinimas yra žingsnis link „ilgalaikės taikos“

„Jo ekscelencija pagyrė Jungtinę Karalystę pripažinus nepriklausomą Palestinos valstybę, patvirtindamas, kad tai yra svarbus ir būtinas žingsnis link teisingos ir ilgalaikės taikos vadovaujantis tarptautiniu teisėtumu“, – teigiama M. Abbaso kanceliarijos pareiškime.
Kitą savaitę Niujorke prasidėsiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje nuo pirmadienio bus svarstomas klausimas dėl vadinamojo dviejų valstybių sprendimo ilgai trunkančiame Izraelio ir Palestinos konflikte. Beveik 150 JT narių iš 193 jau yra pripažinusios Palestinos valstybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!