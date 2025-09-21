Trys šalys pripažino Palestinos valstybę

Kanada tapo pirmąja iš didžiųjų Vakarų ekonominių valstybių, nusprendusių pripažinti Palestinos valstybę. Tai pranešė ministras pirmininkas Markas Carney.
Tuo pat metu apie tokį pat sprendimą paskelbė britų premjeras Keiras Starmeris.
„Nuo 1947 m. kiekvienos Kanados vyriausybės politika yra remti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą dėl ilgalaikės taikos Artimuosiuose Rytuose, – pabrėžė M. Carney. – Šis numatė suverenios, demokratinės ir gyvybingos Palestinos valstybės, kuriančios savo ateitį taikiai ir saugiai greta Izraelio, sukūrimą“.
„Kad atgaivintų taikos palestiniečiams ir izraeliečiams viltį bei dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, Jungtinė Karalystė šiandien oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę“, – pareiškė K. Starmeris tinkle „X“.
