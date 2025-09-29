Netanyahu išreiškė paramą Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo

Planas, kurį D. Trumpas išplatino arabų šalių lyderiams, buvo paskelbtas po to, kai D. Trumpas Vašingtone susitiko su B. Netanyahu. Jame raginama nedelsiant nutraukti ugnį, tada „Hamas“ nusiginkluotų, o Izraelis pasitrauktų iš teritorijos.
„Remiu jūsų planą užbaigti karą Gazos (Ruože), kuriuo siekiama mūsų karo tikslų. Jis sugrąžins į Izraelį visus mūsų įkaitus, išardys „Hamas“ karinius pajėgumus, nutrauks jos politinį valdymą ir užtikrins, kad Gazos (Ruožas) daugiau niekada nekeltų grėsmės Izraeliui“, – sakė B. Netanyahu, kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose.
Siūlomą planą iš tarpininkų Kataro ir Egipto jau gavusi „Hamas“, anot vieno pareigūno, pareiškė, kad jį peržiūrės ir pateiks atsakymą, tačiau D. Trumpas teigė tikintis, kad kovotojų grupuotė tam pritars.
D. Trumpas sakė, kad esama „daugiau nei arti“ to, kad planui pritartų visos šalys, tačiau jis teigė, kad Izraelis turės jo „visišką paramą“, kad sunaikintų „Hamas“, jei ši atmestų 20 punktų planą.
20 punktų plane teigiama, kad abiem pusėms sutikus „karas bus nedelsiant nutrauktas“, o Izraelio pasitraukimas, kuris vyktų etapais, bus suderintas su paskutinių „Hamas“ laikomų įkaitų paleidimu. Šiuo pradiniu laikotarpiu būtų taikomos paliaubos.
Pagrindiniai punktai – „laikinų tarptautinių stabilizavimo pajėgų“ dislokavimas ir D. Trumpo vadovaujamos pereinamojo laikotarpio institucijos sukūrimas.
Pagal susitarimą būtų reikalaujama, kad „Hamas“ kovotojai visiškai nusiginkluotų ir ateityje negalėtų dalyvauti vyriausybės veikloje. Tačiau tiems, kurie sutiktų „taikiai sugyventi“, būtų suteikta amnestija.
Izraeliui pasitraukus, sienos būtų atvertos pagalbai ir investicijoms.
Esminis pokytis, palyginti su ankstesniais D. Trumpo tikslais, yra tas, kad palestiniečiai nebūtų verčiami išvykti, o, kaip teigiama dokumente, „skatinsime žmones pasilikti ir suteiksime jiems galimybę kurti geresnį Gazos“ Ruožą.
