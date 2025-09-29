JAV: Benjaminas Netanyahu skambutyje iš Baltųjų rūmų atsiprašė Kataro premjero už išpuolį

„Pirmiausia ministras pirmininkas Netanyahu išreiškė didelį apgailestavimą, kad per Izraelio raketų smūgį prieš „Hamas“ taikinius Katare netyčia žuvo Kataro kariškis“, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime.
„Jis taip pat išreiškė apgailestavimą, kad, taikydamasis į „Hamas“ vadovybę derybų dėl įkaitų metu, Izraelis pažeidė Kataro suverenitetą, ir patvirtino, kad ateityje Izraelis daugiau nerengs tokių išpuolių“, – sakoma jame.
B. Netanyahu anksčiau nesigailėjo dėl rugsėjo 9-ąją suduoto smūgio gyvenamajame rajone Dohoje, kur taikytasi į „Hamas“ lyderius, kurie ruošėsi aptarti JAV pasiūlymą dėl paliaubų Gazos Ruože.
Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas. palaikantis glaudžius santykius su Kataru, teigė esąs nepatenkintas šiuo smūgiu ir suintensyvino pastangas siekti paliaubų Gazos Ruože.
Baltųjų rūmų pareiškime sakoma, kad B. Netanyahu ir Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas bin Jassimas al Thani taip pat susitarė sudaryti trišalę grupę, kad „sustiprintų koordinavimą, pagerintų bendravimą, išspręstų abipusius nesutarimus ir sustiprintų bendras pastangas užkirsti kelią grėsmėms“.
Kataro premjeras pokalbio metu išreiškė „Kataro pasirengimą toliau dalyvauti pastangose nutraukti karą Gazos (Ruože) remiantis JAV prezidento iniciatyva“, sakoma Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos pranešime.
JAV prezidentas pirmadienį pasveikindamas B. Netanyahu Baltuosiuose rūmuose pareiškė esąs įsitikinęs, kad bus pasiektas susitarimas dėl Gazos Ruožo.
Susitikime Vašingtone D. Trumpas su B. Netanyahu turėjo aptarti amerikiečių prezidento pasiūlytą 21 punkto taikos planą, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.
