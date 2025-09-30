Kremlius išreiškė paramą Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo

„Rusija visada remia ir sveikina bet kokias prezidento Trumpo pastangas, kuriomis siekiama nutraukti šią besitęsiančią tragediją“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože ir kuriam pritarė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis išprovokavo didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.
„Žinoma, norime, kad šis planas būtų įgyvendintas ir padėtų taikiai užbaigti įvykius Artimuosiuose Rytuose“, – sakė D. Peskovas.
Paramą D. Trumpo planui anksčiau antradienį išreiškė ir Rusijos sąjungininkė Kinija.
