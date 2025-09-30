Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kremlius išreiškė paramą Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo

2025-09-30 13:31 / šaltinis: BNS
2025-09-30 13:31

 Kremlius antradienį pareiškė, kad remia JAV prezidento Donaldo Trumpo 20 punktų planą karui Gazos Ruože užbaigti.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)

 Kremlius antradienį pareiškė, kad remia JAV prezidento Donaldo Trumpo 20 punktų planą karui Gazos Ruože užbaigti.

REKLAMA
1

„Rusija visada remia ir sveikina bet kokias prezidento Trumpo pastangas, kuriomis siekiama nutraukti šią besitęsiančią tragediją“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože ir kuriam pritarė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis išprovokavo didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

„Žinoma, norime, kad šis planas būtų įgyvendintas ir padėtų taikiai užbaigti įvykius Artimuosiuose Rytuose“, – sakė D. Peskovas.

Paramą D. Trumpo planui anksčiau antradienį išreiškė ir Rusijos sąjungininkė Kinija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų