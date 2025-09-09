Peskovas atsakė, kodėl Putinas neatostogauja: „Jis tiesiog negali sau leisti“

Spalio 7 d. bus V. Putino gimtadienis, todėl D. Peskovo buvo paklausta, ar V. Putinas šiai dienai neturi kokių nors planų, pavyzdžiui, atostogų.
„Ne, atostogų jis tiesiog negali sau leisti“, – atsakė D. Peskovas.
Peskovas stebėjosi Putino poilsio režimu
Tuomet D. Peskovo buvo paklausta, kaip V. Putinui pavyksta laikytis grafiko.
„Sąžiningai sakant, man pačiam kartais sunku suprasti, iš kur jis semiasi tiek jėgų. Be to, jis visada yra maksimaliai susikoncentravęs. Ir miega tik keletą valandų per parą, be jokio perdėjimo. To aš taip pat negaliu suprasti“, – režimo lyderiu stebėjosi D. Peskovas.
Minėto portalo duomenimis, paskutinį kartą V. Putinas atostogavo 2021 m. Tuomet jis atostogavo Sibire su buvusiu gynybos ministru Sergejumi Šoigu. Kremlius tuomet skelbė jų nuotraukas, kuriose jie vaikšto po mišką ir žvejoja. Pats V. Putinas gyrėsi, kad jie nakvojo palapinėje, prie kurios „artinosi lokiai“.
Nuo karo prieš Ukrainą pradžios V. Putinas atostogų neėmė.
