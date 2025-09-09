Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Peskovas atsakė, kodėl Putinas neatostogauja: „Jis tiesiog negali sau leisti“

2025-09-09 19:34 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-09 19:34

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas neima atostogų ir miega tik „keletą valandų per dieną“, pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, rašo „Moscow Times“.

Vladimiro Putino atostogos Sibire (nuotr. SCANPIX)

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas neima atostogų ir miega tik „keletą valandų per dieną“, pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, rašo „Moscow Times“.

REKLAMA
3

Spalio 7 d. bus V. Putino gimtadienis, todėl D. Peskovo buvo paklausta, ar V. Putinas šiai dienai neturi kokių nors planų, pavyzdžiui, atostogų.

„Ne, atostogų jis tiesiog negali sau leisti“, – atsakė D. Peskovas.

Peskovas stebėjosi Putino poilsio režimu

Tuomet D. Peskovo buvo paklausta, kaip V. Putinui pavyksta laikytis grafiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sąžiningai sakant, man pačiam kartais sunku suprasti, iš kur jis semiasi tiek jėgų. Be to, jis visada yra maksimaliai susikoncentravęs. Ir miega tik keletą valandų per parą, be jokio perdėjimo. To aš taip pat negaliu suprasti“, – režimo lyderiu stebėjosi D. Peskovas.

REKLAMA
REKLAMA

 

Minėto portalo duomenimis, paskutinį kartą V. Putinas atostogavo 2021 m. Tuomet jis atostogavo Sibire su buvusiu gynybos ministru Sergejumi Šoigu. Kremlius tuomet skelbė jų nuotraukas, kuriose jie vaikšto po mišką ir žvejoja. Pats V. Putinas gyrėsi, kad jie nakvojo palapinėje, prie kurios „artinosi lokiai“.

Nuo karo prieš Ukrainą pradžios V. Putinas atostogų neėmė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų