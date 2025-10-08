Teismas toliau nagrinės 50 mln. eurų valstybės ieškinį prieš „Icor“ ir kitus atsakovus

Šioje byloje Lietuva siekia įrodyti, kad „Icor“ (tuo metu „Rubicon“) 1999–2003 metais neteisėtais būdais gavo šilumos ūkių nuomos sutartis dešimtyje Lietuvos savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.
Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, valstybė iš „Icor“, A. Zuoko, A. Janukonio ir L. Samuolio reikalauja atlyginti apie 52 mln. eurų žalą.
Bylos nagrinėjimas pirmos instancijos teisme atnaujinamas po to, kai, Vyriausybei liepą sudarius taikos sutartį su Prancūzijos energetikos grupe „Veolia“, Vilniaus apygardos teismas nutraukė bylą šios kompanijos ir jos valdomų įmonių Lietuvoje atžvilgiu.
Tuomet likusios bylos šalys – „Icor“ ir trys fiziniai asmenys – rugpjūtį šį Vilniaus apygardos teismo sprendimą apskundė, tačiau Apeliacinis teismas rugsėjo viduryje patvirtino, kad bylą „Veolia“ ir jos įmonių atžvilgiu Lietuvos teismas nutraukė pagrįstai.
Laukiant apeliacinės instancijos teismo sprendimo, posėdis šioje Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje buvo atidėtas.
Po dešimtmečio teisminių ginčų sudaryta taikos sutartimi „Veolia“ Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų ir atsiimti ieškinį tarptautiniame ICSID (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) arbitraže Vašingtone.
Tuo metu Lietuva sutiko atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves „Veolia Environnement“, „Veolia Baltics and Eastern Europe“, „Vilniaus energija“ bei „Litesko“ Vilniaus apygardos teisme.
ELTA primena, kad tarptautinį ICSID arbitražą „Veolia“ inicijavo 2016 m., siekdama iš Lietuvos prisiteisti dešimčių milijonų eurų žalos atlyginimą už investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.
Grupė ginčijo nuo 2009 m. patyrusi diskriminaciją ir nuostolius dėl Lietuvos valdžios veiksmų, teigė, kad institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutarties nuostatas.
Tuomet 2017 m. Lietuva Vašingtono arbitražui pateikė priešieškinį, o po Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikos pasikeitimo jo atsisakė ir pateikė 240 mln. eurų ieškinį prieš bendrovę „Veolia“ ir kitus atsakovus Vilniaus apygardos teisme.
