Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltas atsakas Vašingtonui: Zalužnas ignoravo Vance‘o skambučius

2025-08-25 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 14:13

Po Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio konfrontacijos Baltuosiuose rūmuose Jungtinių Valstijų viceprezidento sąjungininkai bandė užmegzti ryšį su buvusiu Ukrainos kariuomenės vadu Valerijumi Zalužnu. Tačiau generolas, šiandien dirbantis ambasadoriumi Londone ir laikomas galimu būsimu prezidento konkurentu, atsisakė atsiliepti. Šis epizodas atskleidė, kokiame politiniame balansavimo lauke atsidūrė populiarus karo vadas – tarp lojalumo V. Zelenskiui ir augančių lūkesčių imtis politinės karjeros, rašo „The Guardian“.

JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)

Po Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio konfrontacijos Baltuosiuose rūmuose Jungtinių Valstijų viceprezidento sąjungininkai bandė užmegzti ryšį su buvusiu Ukrainos kariuomenės vadu Valerijumi Zalužnu. Tačiau generolas, šiandien dirbantis ambasadoriumi Londone ir laikomas galimu būsimu prezidento konkurentu, atsisakė atsiliepti. Šis epizodas atskleidė, kokiame politiniame balansavimo lauke atsidūrė populiarus karo vadas – tarp lojalumo V. Zelenskiui ir augančių lūkesčių imtis politinės karjeros, rašo „The Guardian“.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vieną kovo pradžios popietę, praėjus trims dienoms po katastrofiško D. Trumpo ir V. Zelenskio susidūrimo Baltuosiuose rūmuose, Ukrainos ambasadoje Londone nuolat skambėjo telefonai. J. D. Vance‘o komanda bandė susisiekti su V. Zalužnu.

REKLAMA
REKLAMA

JAV viceprezidentas, sėdėjęs gretimoje sofoje, aktyviai dalyvavo D. Trumpo ir V. Zelenskio konfrontacijoje Ovaliajame kabinete. Dabar J. Vance‘as ir kiti D. Trumpo aplinkos žmonės, regis, ieškojo galimų alternatyvų V. Zelenskiui.

REKLAMA

J. Vance‘o komanda „bandė įvairiais diplomatiniais ir kitais kanalais“ susisiekti su V. Zalužnu, pasakojo vienas iš trijų „The Guardian“ šaltinių, žinantis apie šiuos bandymus. Tačiau V. Zalužnas, pasitaręs su V. Zelenskio štabo vadovu, atsisakė priimti skambutį.

Tvyro politinė įtampa

„Šis epizodas atskleidė politinę įtampą, kurioje V. Zalužnas atsidūrė po to, kai V. Zelenskis praėjusį vasarį jį atleido iš kariuomenės vado pareigų ir paskyrė ambasadoriumi Londone“, – rašo „The Guardian“.

„Viena vertus, V. Zalužnas, pripratęs prie griežtos karinę hierarchiją primenančios tvarkos, išlieka lojalus vyriausybei, kuriai tarnauja.“

„Kita vertus, daugelis – tiek Ukrainoje, tiek užsienyje – jį laiko natūraliu prezidento kandidatu ir ragina pradėti politinę kampaniją.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos vicekancleris ragina suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas (1)
Donaldas Trumpas (tv3.lt koliažas)
Europa daro didelę klaidą: ji „parduoda Trumpui savo sielą“ (2)
Įsiplieskė aštrus žodžių karas tarp Ukrainos ir Vengrijos: Sybiha kirto „vengrišku stiliumi“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Įsiplieskė aštrus žodžių karas tarp Ukrainos ir Vengrijos: Sybiha kirto „vengrišku stiliumi“ (42)
Suomijos prezidentas atskleidė, ką nuolat kartoja Trumpui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Suomijos prezidentas atskleidė, ką nuolat kartoja Trumpui (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų