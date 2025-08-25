Šaltas atsakas Vašingtonui: Zalužnas ignoravo Vance‘o skambučius

Vieną kovo pradžios popietę, praėjus trims dienoms po katastrofiško D. Trumpo ir V. Zelenskio susidūrimo Baltuosiuose rūmuose, Ukrainos ambasadoje Londone nuolat skambėjo telefonai. J. D. Vance‘o komanda bandė susisiekti su V. Zalužnu.
JAV viceprezidentas, sėdėjęs gretimoje sofoje, aktyviai dalyvavo D. Trumpo ir V. Zelenskio konfrontacijoje Ovaliajame kabinete. Dabar J. Vance‘as ir kiti D. Trumpo aplinkos žmonės, regis, ieškojo galimų alternatyvų V. Zelenskiui.
J. Vance‘o komanda „bandė įvairiais diplomatiniais ir kitais kanalais“ susisiekti su V. Zalužnu, pasakojo vienas iš trijų „The Guardian“ šaltinių, žinantis apie šiuos bandymus. Tačiau V. Zalužnas, pasitaręs su V. Zelenskio štabo vadovu, atsisakė priimti skambutį.
Tvyro politinė įtampa
„Šis epizodas atskleidė politinę įtampą, kurioje V. Zalužnas atsidūrė po to, kai V. Zelenskis praėjusį vasarį jį atleido iš kariuomenės vado pareigų ir paskyrė ambasadoriumi Londone“, – rašo „The Guardian“.
„Viena vertus, V. Zalužnas, pripratęs prie griežtos karinę hierarchiją primenančios tvarkos, išlieka lojalus vyriausybei, kuriai tarnauja.“
„Kita vertus, daugelis – tiek Ukrainoje, tiek užsienyje – jį laiko natūraliu prezidento kandidatu ir ragina pradėti politinę kampaniją.“
