Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po rekonstrukcijos sostinėje atvertas Kazbėjų tiltas

2025-08-25 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 15:40

Vilniuje atidarytas rekonstruotas į kultūros paveldą įtrauktas Kazbėjų tiltas, pranešė vietos savivaldybė.

Kazbėjų tiltas (nuotr. Vilniaus miesto savivaldybės)

Vilniuje atidarytas rekonstruotas į kultūros paveldą įtrauktas Kazbėjų tiltas, pranešė vietos savivaldybė.

REKLAMA
0

Dėl avarinės būklės ir žmonių saugumo eismas istoriniu tiltu uždraustas 2018 metais. 

„Po septynerių metų pertraukos, kai tiltu negalėjo judėti jokios transporto priemonės, rekonstruoto Kazbėjų tilto atidarymas ženkliai pagerins kasdienį vietos gyventojų mobilumą ir sutrumpins jų keliones“, – pranešime teigė sostinės meras Valdas Benkunskas.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvėrus tiltą juo vėl organizuojamas dvipusis eismas su eismo pirmenybe atvykstantiems iš V. A. Graičiūno gatvės, transporto priemonių svoris ribojamas iki 5 tonų, aukštis – iki 3 metrų.  

REKLAMA
REKLAMA

Anot savivaldybės, remonto metu pakeistos tilto sijos ir perdangos, restauruota arkinė santvara bei išsaugotos paveldosauginiu aspektu vertingosios statinio savybės.  

REKLAMA

Skaičiuojama, kad Kazbėjų tilto remonto darbų vertė siekia apie 1,124 mln. eurų. 

Artimiausiu metu taip pat numatoma sutvarkyti kelią iki Kazbėjų tilto – Senojo Gardino plentą nuo V. A. Graičiūno g. iki Kazbėjų tilto ir Kazbėjų gatvę. Gatvių rekonstrukcijos projektą tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos, statybos darbai būtų atliekami 2026-aisiais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos vicekancleris ragina suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas (2)
Vokietijos vicekancleris atvyko į Kyjivą: „Tai susiję ne tik su Ukrainos, bet ir su Europos saugumu“ (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos vicekancleris atvyko į Kyjivą derybų: „Tai susiję ne tik su Ukrainos, bet ir su Europos saugumu“ (7)
Vokietija siunčia žinią: Ukrainos saugumas turi prilygti NATO narystei (nuotr. SCANPIX)
Vokietija siunčia žinią: Ukrainos saugumas turi prilygti narystei NATO (12)
Kariai (nuotr. KAM)
Vokietijos finansų ministras Lietuvoje aptars gynybos finansavimą, lankys karius

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų