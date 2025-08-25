Dujos Europos didmeninėje rinkoje kiek atpigo, sumenkus tiekimo iš Norvegijos sutrikimo rizikai

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), pirmadienį popiet siekė 33,2 euro, rodo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Dujos ėmė pigti paaiškėjus, jog tiekimo iš milžiniško Norvegijos „Troll“ telkinio, kaip tikimasi, bus ne tokie griežti, kaip baimintasi. Vis dėlto Norvegijos techninė priežiūra keliuose objektuose laikinai mažins srautus, todėl rinkos išlieka atsargios.
Dabar Europa daugiausia dėmesio skiria dujų atsargų kaupimui prieš šildymo sezoną.
„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, Europos Sąjungos dujų saugyklos yra užpildytos vidutiniškai 75,5 procento. Nuo vidurkio atsilieka Vokietija (68,6 proc.), o jį viršija Italijs (87,4 proc.) ir Prancūzija (83,8 proc.).
Geopolitinės rizika išlieka didelės, nes karas Ukrainoje tęsiasi ir nėra jokių taikos derybų ženklų, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo apie galimą sankcijų Rusijai sugriežtinimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!