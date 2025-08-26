Putinas meistriškai vedžioja Baltuosius rūmus už nosies: taikos pažadai slepia Kremliaus tikslus
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as interviu yra išvardijęs kelias „nuolaidas“, kurios, jo teigimu, liudija apie rimtus Kremliaus ketinimus nutraukti karą Ukrainoje. Tačiau šios „nuolaidos“, kaip jas supranta J. Vance‘as, labiau primena miražą, skirtą suklaidinti Baltuosius rūmus, o ne tikrą kompromisą, rašo „The Telegraph“.
Pasak JAV viceprezidento, Vladimiras Putinas tikina nebeturįs maksimalistinių planų nuversti Ukrainos vyriausybę ir pakeisti ją Maskvai palankesne administracija.
Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“
Rugpjūčio 25 d. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio surengė derybas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei Europos diplomatais. Apie tai pranešė JAV Valstybės departamentas, rašo „Unian“.
A. Sybiha pakomentavo pokalbį savo paskyroje „X“.
„Dalyvavau svarbiame JAV surengtame susitikime, skirtame taikos ir saugumo garantijų Ukrainai klausimams. Esu dėkingas valstybės sekretoriui Rubio už jo pastangas ir prezidentui Trumpui už jo taikdarišką lyderystę“, – rašė jis.
Kaip toliau klostysis karas Ukrainoje? Įvardijo 4 scenarijus
„Bild“ vyriausiasis redaktorius Paulas Ronzheimeris mano, kad Donaldas Trumpas vargu ar galės užbaigti karą Ukrainoje, nes Vladimiras Putinas iki šiol nėra sutikęs su nė viena JAV prezidento iniciatyva. Po dviejų viršūnių susitikimų dėl Ukrainos, vykusių Aliaskoje ir Vašingtone, ėmė ryškėti keturi galimi įvykių scenarijai.
Jo nuomone, pirmasis scenarijus yra tas, kad karas tęsis, nes tokią prielaidą daro ir patys ukrainiečiai. P. Ronzheimeris pabrėžia, kad šis scenarijus šiuo metu atrodo labiausiai tikėtinas: „Apie tai kalba tiek Ukrainos, tiek Europos vyriausybių pareigūnai.“
Antrasis scenarijus – JAV prezidentas D. Trumpas siekia taikos Ukrainoje. Tačiau vyriausiasis redaktorius šį variantą įvertino kaip labai mažai tikėtiną, nes Rusijos prezidentas V. Putinas iki šiol nesutiko su nė viena D. Trumpo iniciatyva. Rusija reikalauja, kad visas Donbasas atitektų jai.
„Dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybinių įtvirtinimų Rusijos pergalė Donbase įmanoma tik po 3–4 metų kovų su didžiausiais nuostoliais“, – teigia žurnalistas ir priduria, kad tik tuo atveju, jei D. Trumpas sugebėtų susitarti dėl kompromiso, pavyzdžiui, dėl dabartinės fronto linijos įšaldymo, taika taptų reali.
Pagal trečiąjį scenarijų D. Trumpas užgrius V. Putiną sankcijomis. „Bild“ žurnalistas svarsto, kad antrinės sankcijos iš tiesų galėtų smogti Kremliui, tačiau jos turėtų rimtų ekonominių pasekmių ir JAV.
Būtent todėl Baltieji rūmai kol kas nesiryžo jų įvesti. Vis dėlto P. Ronzheimerio šaltinis iš D. Trumpo aplinkos sakė, kad „sankcijos vis dar įmanomos, jei Putinas atsisakys derybų“.
Tačiau daugelis Europos analitikų netiki, kad D. Trumpas ketina imtis griežtų sankcijų, nes jis pernelyg dažnai jas žadėjo, bet realių veiksmų nesiėmė.
Vienas Europos diplomatas, pageidavęs likti anonimu, žurnalistui sakė: „Jei Trumpas būtų rimtai ketinęs įvesti sankcijas, jis turėjo tai padaryti ne vėliau kaip po Putino atsisakymo susitikti su Zelenskiu.“
Pagal ketvirtąjį scenarijų JAV suteikia Ukrainai naujų ginklų. Amerikiečiai galėtų tiekti Ukrainai modernią ginkluotę, jei Rusija ir toliau nesutiktų daryti nuolaidų – pavyzdžiui, tolimojo veikimo raketas, kurių finansavimą prisiimtų kitos NATO narės.