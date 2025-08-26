Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive demaskuota Rusijos šnipė: rinko duomenis teroristiniams išpuoliams

2025-08-26 13:05 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 13:05

Ukrainos saugumo tarnybos (SSU) kibernetinio saugumo specialistai Kyjive demaskavo Rusijos agentę, kuri padėdavo okupantams rengti naujus smūgius sostinei bei teroristinius išpuolius.

Kyjive demaskuota Rusijos šnipė: rinko duomenis teroristiniams išpuoliams (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos saugumo tarnybos (SSU) kibernetinio saugumo specialistai Kyjive demaskavo Rusijos agentę, kuri padėdavo okupantams rengti naujus smūgius sostinei bei teroristinius išpuolius.

Paaiškėjo, kad nusikaltėlė buvo 36-erių metų laisvai samdoma darbuotoja, kurią Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) nuotoliniu būdu užverbavo per pažįstamą, gyvenančią laikinai okupuotame Kryme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustatyta, kad moteris rinko informaciją, ypač apie Ukrainos gynybos pajėgų administracinių pastatų Kiyjive apsaugos sistemą. Ji buvo sučiupta, kai žvalgė Ukrainos nacionalinės gvardijos vyriausiosios valdybos prieigas.

Įtariamoji turėjo parengti ir perduoti savo vadovui iš FSB planą, kuriame būtų nurodytos gynybos objekto perimetre esančių kontrolės punktų ir tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelių vietos.

Panašią informaciją priešo agentė rinko ir apie teritorinių karinių komisariatų bei socialinės paramos centrų buvimo vietas įvairiuose sostinės rajonuose.

Pateikti kaltinimai dėl valstybės išdavystės

Buvo nustatyta, kad moters surinktą žvalgybinę informaciją Rusijos okupantai ketino panaudoti Kiyjive rengdami naujus teroristinius išpuolius ir antskrydžius. Nusikaltėlė tikėjosi, kad įvykdžiusi jai duotas užduotis bus per trečiąsias šalis „evakuota“ į Rusiją.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

SSU sužlugdė priešo planus. Per kratą operatyvininkai paėmė išmanųjį telefoną, kuriuo sulaikytoji bendravo su savo vadovu Rusijoje.

Moteriai pateikti kaltinimai dėl valstybės išdavystės, įvykdytos karo padėties metu. Dabar ji yra laikoma areštinėje, jai gresia kalėjimas iki gyvos galvos su turto konfiskavimu.

Naujienų agentūra „Ukrinform“ pirmiau yra pranešusi, kad vienam Rusijos agentui, kuris apsimesdamas moterimi koordinuodavo raketų ir nepilotuojamųjų orlaivių smūgius Odesos regione, buvo skirta iki 15 metų kalėjimo bausmė.

