TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kryme nugriaudėjo sprogimai: apgadinta geležinkelio infrastruktūra

2025-08-26 11:24
2025-08-26 11:24

Kryme rugpjūčio 26-osios rytą, griaudėjo sprogimai. Džankojuje pataikyta į geležinkelio infrastruktūrą, taip pat užfiksuotas smūgis geležinkelio stočiai Urožainėje, rašo „Ukrinform".

Kryme griaudėjo sprogimai: apgadinta geležinkelio infrastruktūra (nuotr. Telegram)

Kryme rugpjūčio 26-osios rytą, griaudėjo sprogimai. Džankojuje pataikyta į geležinkelio infrastruktūrą, taip pat užfiksuotas smūgis geležinkelio stočiai Urožainėje, rašo „Ukrinform“.

5

„Pranešama, kad Džankojuje vėl pataikyta į geležinkelio infrastruktūrą. Rugpjūčio 21 d. ten jau buvo smogta traukiniui su degalais“, – rašoma „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“.

Taip pat informuojama, kad smūgis buvo suduotas geležinkelio stočiai Urožainėje.

Ukrainos pajėgos smogė Rusijos traukiniui

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, jog Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos netoli Džankojaus smogė Rusijos traukiniui su degalais.

