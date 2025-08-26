Kryme nugriaudėjo sprogimai: apgadinta geležinkelio infrastruktūra

„Pranešama, kad Džankojuje vėl pataikyta į geležinkelio infrastruktūrą. Rugpjūčio 21 d. ten jau buvo smogta traukiniui su degalais“, – rašoma „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“.
Taip pat informuojama, kad smūgis buvo suduotas geležinkelio stočiai Urožainėje.
Ukrainos pajėgos smogė Rusijos traukiniui
Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, jog Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos netoli Džankojaus smogė Rusijos traukiniui su degalais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!