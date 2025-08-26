Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija kartu su kaimyne surengė bendras karines pratybas

2025-08-26 15:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 15:31

Rusija kartu su Mongolija surengė bendras karines pratybas. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad Ulan Batoras, palaikantis glaudžius ryšius tiek su Maskva, tiek su Pekinu, karo Ukrainoje atžvilgiu išlaiko neutralią poziciją, rašo „Sky News“.

Rusija kartu su kaimyne surengė karines pratybas (nuotr. SCANPIX)

2

Rusijos karinės pajėgos dalyvauja bendrose pratybose su Mongolija rytinėje Sibiro dalyje.

Pasak Rusijos gynybos ministerijos, šios pratybos, kasmet rengiamos nuo 2008 m., apima šimtus karių bei sausumos ir oro pajėgų technikos.

Mongolija laikosi neutralios pozicijos Ukrainos atžvilgiu

Mongolija palaiko ryšius su Rusija ir svarbius prekybos santykius su Kinija.

Ji laikosi neutralios pozicijos karo Ukrainoje atžvilgiu, vengdama tiesioginės konfrontacijos su Rusija, nuo kurios ypač priklauso energijos importo srityje.

