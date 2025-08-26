Rusija kartu su kaimyne surengė bendras karines pratybas

Rusijos karinės pajėgos dalyvauja bendrose pratybose su Mongolija rytinėje Sibiro dalyje.
Pasak Rusijos gynybos ministerijos, šios pratybos, kasmet rengiamos nuo 2008 m., apima šimtus karių bei sausumos ir oro pajėgų technikos.
Mongolija laikosi neutralios pozicijos Ukrainos atžvilgiu
Mongolija palaiko ryšius su Rusija ir svarbius prekybos santykius su Kinija.
Ji laikosi neutralios pozicijos karo Ukrainoje atžvilgiu, vengdama tiesioginės konfrontacijos su Rusija, nuo kurios ypač priklauso energijos importo srityje.
