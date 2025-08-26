Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą

Miesto pakraščiuose buvo perimta 10 bepiločių orlaivių, antradienį tinkle „Telegram“ parašė gubernatorius Aleksandras Drozdenka.
Pranešimų apie padarytą žalą ar nukentėjusius žmones negauta.
Sekmadienį Ukrainos bepiločiai orlaiviai padegė naftos perdirbimo gamyklą Ust Lugos uostamiestyje, išsidėsčiusiame netoli Sankt Peterburgo.
Ukrainiečiai atakavo ir Krymą
Pasak „Rosaviacija“, dėl bepiločių orlaivių keliamos grėsmės laikinai stabdyti veiklą turėjo ir oro uostai Pskove, Žemutiniame Naugarde, Kazanėje, Volograde ir Nižnekamske.
Be to, Rusijos kariuomenė pranešė, kad Ukrainos bepiločiai orlaiviai atakavo ir aneksuotą Krymo pusiasalį.
