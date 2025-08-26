Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą

2025-08-26 13:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 13:21

Keli Rusijos oro uostai naktį turėjo apriboti veiklą dėl į jų oro erdvę įskridusių Ukrainos kovinių bepiločių orlaivių. Be kita ko, paveiktas Sankt Peterburge esantis Pulkovo oro uostas, pranešė federalinė aviacijos agentūra „Rosaviacija“.

Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą (nuotr. SCANPIX)

Keli Rusijos oro uostai naktį turėjo apriboti veiklą dėl į jų oro erdvę įskridusių Ukrainos kovinių bepiločių orlaivių. Be kita ko, paveiktas Sankt Peterburge esantis Pulkovo oro uostas, pranešė federalinė aviacijos agentūra „Rosaviacija“.

1

Miesto pakraščiuose buvo perimta 10 bepiločių orlaivių, antradienį tinkle „Telegram“ parašė gubernatorius Aleksandras Drozdenka.

Pranešimų apie padarytą žalą ar nukentėjusius žmones negauta.

Sekmadienį Ukrainos bepiločiai orlaiviai padegė naftos perdirbimo gamyklą Ust Lugos uostamiestyje, išsidėsčiusiame netoli Sankt Peterburgo.

Ukrainiečiai atakavo ir Krymą

Pasak „Rosaviacija“, dėl bepiločių orlaivių keliamos grėsmės laikinai stabdyti veiklą turėjo ir oro uostai Pskove, Žemutiniame Naugarde, Kazanėje, Volograde ir Nižnekamske.

Be to, Rusijos kariuomenė pranešė, kad Ukrainos bepiločiai orlaiviai atakavo ir aneksuotą Krymo pusiasalį.

