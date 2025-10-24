„Partizan“ taikosi į NBA visą karjerą iki šiol žaidusį Payne’ą

Praėjusiame sezone 31 metų 188 cm ūgio gynėjas atstovavo Niujorko „Knicks“ klubui ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 14 minučių pelnė 6,2 taško, atkovojo 1,3 kamuolio ir atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo.
Serbia's Partizan Belgrade has emerged as a serious suitor for veteran guard Cam Payne, @TheSteinLine has learned.
Payne went to training camp with Indiana and is the latest established NBA name pursued by a @EuroLeague club in the wake of an injury to Partizan's Carlik Jones. https://t.co/NQBo8T3DXsREKLAMAREKLAMA— Marc Stein (@TheSteinLine) October 24, 2025
Didžioji amerikiečio karjeros dalis prabėgo Fynikso „Suns“ ekipoje, kurios garbę jis gynė nuo 2019 iki 2023 metų.
2015 metais NBA naujokų biržoje C.Payne’as buvo pakviestas 14 šaukimu.
Prieš šį sezoną gynėjas treniravosi su Indianos „Pacers“ klubu ir žaidė ikisezoninėse rungtynėse, tačiau kontrakto negavo.
