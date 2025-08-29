Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl naujausių Rusijos smūgių Ukrainoje

2025-08-29 12:57 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 12:57

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Ukrainos prašymu sušauks skubų posėdį, kuriame bus aptariama rugpjūčio 28 d. įvykdyta didelio masto Rusijos oro ataka prieš Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus.

Jungtinės Tautos (nuotr. SCANPIX)

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Ukrainos prašymu sušauks skubų posėdį, kuriame bus aptariama rugpjūčio 28 d. įvykdyta didelio masto Rusijos oro ataka prieš Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus.

REKLAMA
0

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento Niujorke, posėdis prasidės rugpjūčio 29 d. 22 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku. Ukrainos delegacija informuos tarptautinę bendruomenę apie sugriovimų mastą ir paragins nedelsiant nutraukti ugnį bei apsaugoti civilius gyventojus.

Tą pačią dieną Ukrainos delegacija, vadovaujama Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako ir Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo, Niujorke taip pat surengs derybas su JAV prezidento pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Neeilinis reginys šalia Vengrijos parlamento (nuotr. SCANPIX)
Sybiha: Vengrijos flirtas su agresoriumi nuėjo taip toli, kad pažeidžiamos jos pačios tautinių mažumų teisės (3)
Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Witkoffas Maskvoje sukėlė chaosą – Putino pasiūlymų taip ir neišgirdo (8)
Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės (nuotr. SCANPIX)
Ukraina pranešė apie naujas Rusijos atakas: žuvo 2 žmonės (3)
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų