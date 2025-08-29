JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl naujausių Rusijos smūgių Ukrainoje

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento Niujorke, posėdis prasidės rugpjūčio 29 d. 22 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku. Ukrainos delegacija informuos tarptautinę bendruomenę apie sugriovimų mastą ir paragins nedelsiant nutraukti ugnį bei apsaugoti civilius gyventojus.
Tą pačią dieną Ukrainos delegacija, vadovaujama Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako ir Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo, Niujorke taip pat surengs derybas su JAV prezidento pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu.
