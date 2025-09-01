Zelenskis: sulaikytas įtariamasis dėl buvusio parlamento pirmininko nužudymo

Šalies vidaus reikalų ministro pareiškime teigiama, kad šeštadienį įvykdyta žmogžudystė buvo kruopščiai suplanuota, o tai patvirtina V. Zelenskio šeštadienį išsakytus žodžius, kad tai – tyčinis nusikaltimas.
A. Parubijus, vienas pagrindinių 2004 ir 2014 m. proeuropietiškų šalies protesto judėjimų veikėjų, buvo nušautas vakariniame Lvivo mieste.
V. Zelenskis sakė, kad vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ir saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas informavo jį apie suėmimą.
„Dėkoju mūsų teisėsaugos pareigūnams už operatyvų ir koordinuotą darbą“, – sakė jis.
Vėliau, po pokalbio su vyriausiuoju prokuroru Ruslanu Kravčenka, jis pridūrė: „Įtariamasis davė pirminius parodymus. Šiuo metu atliekami skubūs tyrimo veiksmai, kad būtų nustatytos visos šios žmogžudystės aplinkybės.“
I. Klymenka savo įrašė „Telegrame“ sakė, kad įtariamasis buvo sulaikytas vakarų Ukrainos Chmelnyckio srityje, sulaikymo operacijoje dalyvavo dešimtys policininkų ir saugumo pareigūnų.
„Dabar daug detalių nebus, – pridūrė jis. – Pasakysiu tik tiek, kad nusikaltimui buvo kruopščiai ruoštasi: išstudijuotas žuvusiojo judėjimo tvarkaraštis, sudarytas maršrutas, apgalvotas pabėgimo planas.“
