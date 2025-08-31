Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai dronais atakavo Odesą

2025-08-31 12:40 / šaltinis: BNS / aut.
Rusams praėjusią naktį surengus dronų ataką, per kurią nukentėjo netoli Odesos esantis energetikos objektas, daugiau kaip 29 tūkst. namų ūkių šio Ukrainos uostamiesčio apylinkėse sekmadienį liko be elektros, pranešė regiono vadovas.

Rusams praėjusią naktį surengus dronų ataką, per kurią nukentėjo netoli Odesos esantis energetikos objektas, daugiau kaip 29 tūkst. namų ūkių šio Ukrainos uostamiesčio apylinkėse sekmadienį liko be elektros, pranešė regiono vadovas.

2

Smarkiausiai nukentėjo Čornomorskas, esantis prie Odesos, čia padaryta žalos gyvenamiesiems namams ir administraciniams pastatams, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.

„Kritinė infrastruktūra veikia su generatoriais“, – teigė jis.

Be to, per ataką buvo sužeistas vienas žmogus, informavo gubernatorius.

