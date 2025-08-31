Rusai dronais atakavo Odesą

Smarkiausiai nukentėjo Čornomorskas, esantis prie Odesos, čia padaryta žalos gyvenamiesiems namams ir administraciniams pastatams, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.
„Kritinė infrastruktūra veikia su generatoriais“, – teigė jis.
Be to, per ataką buvo sužeistas vienas žmogus, informavo gubernatorius.
