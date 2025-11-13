 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES susitarė panaikinti muitų lengvatą mažos vertės siuntoms iš Kinijos

2025-11-13 15:43 / šaltinis: BNS
2025-11-13 15:43

Europos Sąjungos (ES) finansų ministrai ketvirtadienį susitarė panaikinti visame bloke taikomą muitų lengvatą mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, tokių kaip „Temu“ ir „Shein“.

„Shein“ ir „Temu“ (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) finansų ministrai ketvirtadienį susitarė panaikinti visame bloke taikomą muitų lengvatą mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, tokių kaip „Temu“ ir „Shein“.

0

Šie pakeitimai skirti suvaldyti mažos vertės prekių iš Kinijos importo antplūdį.

Vienas ES pareigūnas nurodė, kad Bendrijos narės taip pat sieks parengti „paprastą, laikiną sprendimą, kuris leistų anksčiau įgyvendinti šią priemonę“.

Jis pridūrė, kad ES tikisi, jog šios naujausios priemonės bus pradėtos taikyti kitąmet, o ne 2028 metais, kaip buvo numatyta anksčiau. 

2024-aisiais į ES įvežta 4,6 mlrd. tokių pakuočių – daugiau nei 145 per sekundę – iš kurių 91 proc. buvo iš Kinijos. ES mano, kad šis skaičius didės.

Briuselis įtaria, kad platformos, įskaitant „Shein“ ir „Temu“, nepakankamai stengiasi užkirsti kelią Europos standartų neatitinkančių produktų pardavimui.

ES taip pat baiminasi, kad daugelis į 27 šalių bloką importuojamų produktų yra nesaugūs, suklastoti ir netgi pavojingi vartotojams.

