  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Prancūzijoje – plataus masto muitinės operacija: tikrinama 200 tūkst. „Shein“ siuntų

2025-11-06 19:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 19:55

Prancūzijoje pradėta didžiulė 24 valandų trukmės muitinės operacija, kurios metu tikrinamos visos 200 tūkst. viename Paryžiaus oro uoste esančių siuntų iš internetinės parduotuvės „Shein“, ketvirtadienį pranešė vyriausybė.

Pirmosios „Shein“ fizinės parduotuvės atidaryme – gausios policijos pajėgos. EPA-ELTA nuotr.

Prancūzijoje pradėta didžiulė 24 valandų trukmės muitinės operacija, kurios metu tikrinamos visos 200 tūkst. viename Paryžiaus oro uoste esančių siuntų iš internetinės parduotuvės „Shein“, ketvirtadienį pranešė vyriausybė.

0

Bendromis mokesčių ir vartotojų apsaugos institucijų jėgomis atliekami muitinės patikrinimai Šarlio de Golio oro uoste yra skirti patikrinti, ar produktai atitinka nustatytus reikalavimus, ar ant jų etikečių nurodyta informacija yra tiksli ir ar yra laikomasi mokesčių bei muitų taisyklių, sakė viešųjų finansų ir biudžeto ministrė Amélie de Montchalin.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Preliminarūs duomenys rodo, kad rasta reikalavimų neatitinkančių ir neteisėtų produktų – nelegalių kosmetikos gaminių, vaikams pavojingų žaislų, suklastotų prekių ir brokuotų buitinių prietaisų“, – pranešė ministrė.

Prekybos ministras Serge‘as Papinas pirmiau sakė, kad muitinės patikrinimai parodė, jog Europos standartų neatitinka aštuoni iš dešimties platformoje „Shein“ parduodamų produktų.

Kinijoje įsteigta bendrovė į naujienų agentūros „dpa“ prašymą pakomentuoti šiuos pranešimus kol kas neatsakė.

Siūloma panašias patikras atlikti ir Vokietijoje

Vokietijos mažmeninės prekybos asociacija (HDE) paragino federalinę vyriausybę pasekti Prancūzijos pavyzdžiu ir atlikti panašius patikrinimus Vokietijos oro uostuose.

„Reikia aiškaus signalo. Mes nebegalime toleruoti to, kad platformos ir mažmenininkai sistemingai pažeidinėja teisės aktus“, – sakė HDE generalinis direktorius Stefanas Genthas.

Prancūzija ragina ES imtis veiksmų

Pradėjusi muitinės patikrų kampaniją, Prancūzija taip pat paragino Europos Komisiją pradėti tyrimą ir pritaikyti bendrovei „Shein“ sankcijų, transliuotojui „France Info“ pasakė skaitmeninių reikalų ministras Jeanas Noëlis Barrotas.

Svarstoma uždaryti svetainę

Tuo metu, kai bendrovė Paryžiuje atidarė savo pirmąją fizinę parduotuvę, Prancūzijos vyriausybė pradėjo procedūrą, siekdama sustabdyti „Shein“ interneto svetainės veiklą šioje šalyje.

Tokių veiksmų buvo imtasi, kai paaiškėjo, kad „Shein“ prekiavo į vaikus panašiomis sekso lėlėmis, o vienas įstatymų leidėjas išreiškė susirūpinimą dėl platformoje tariamai parduodamų ginklų, kuriuos Prancūzijoje įsigyti ir laikyti galima tik turint specialų leidimą.

„Shein“ trečiadienį pareiškė, kad visapusiškai bendradarbiaus su Prancūzijos valdžios institucijomis ir padės atsakyti į visus dėl produktų, kuriais ji prekiauja, kylančius klausimus.

