  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Skubiai kreipiasi į planuojančius atsiimti II pensijų pakopos pinigus: jokiu būdu nedarykite 1 veiksmo

2025-11-13 13:20 / šaltinis: TV3 / aut.
2025-11-13 13:20

Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė svarbų įspėjimą gyventojams. Pastaruoju metu sukčiai vis dažniau išnaudoja II pensijų pakopos reformą ir bando pasipelnyti iš žmonių patiklumo.

Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir nepasitikėti nepažįstamais asmenimis, kurie siūlo „atsiimti“ ar „investuoti“ pensijų lėšas.

Ragina nepasitikėti sukčiais

Tokie pasiūlymai, anot policijos, yra niekas kita kaip klastinga schema, skirta išvilioti pinigus ir asmens duomenis.

II pensijų pakopa – naujas sukčių taikinys!

Sukčiai vis dažniau naudojasi II pensijų pakopos reforma ir bando apgauti gyventojus. Jie apsimeta „Sodra“ ar bankų atstovais, siunčia SMS žinutes, el. laiškus, kviečia į tariamas konsultacijas ir ragina „atsiimti“ ar „investuoti“ sukauptas lėšas.

Tai – apgaulė, kuria siekiama išvilioti pinigus ir asmens duomenis.

SEB Lietuvoje informacija:

  • II pensijų pakopos lėšas galima bus išsiimti tik nuo 2026 m. sausio mėnesio;
  • Nei SEB bankas, nei „Sodra“ niekada nesiunčia žinučių ar laiškų, prašančių pervesti pinigus, pateikti prisijungimo duomenis ar „investuoti“ į neaiškias sąskaitas;
  • Sukčiai kalba lietuviškai ir atrodo patikimi – būkite ypač budrūs!

Daugiau apie tai skaitykite šioje nuorodoje

Gavę įtartiną žinutę ar skambutį – nespauskite nuorodų, neatskleiskite duomenų ir informuokite SEB banką telefonu +370 5 268 2800.

Pasidalinkite šiuo įspėjimu su artimaisiais – apsaugokime vieni kitus!“ – rašoma įraše.

