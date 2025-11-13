Skubiai kreipiasi į planuojančius atsiimti II pensijų pakopos pinigus: jokiu būdu nedarykite 1 veiksmo

Pareigūnai ragina neprarasti budrumo ir nepasitikėti nepažįstamais asmenimis, kurie siūlo „atsiimti“ ar „investuoti“ pensijų lėšas.
Ragina nepasitikėti sukčiais
Tokie pasiūlymai, anot policijos, yra niekas kita kaip klastinga schema, skirta išvilioti pinigus ir asmens duomenis.
„II pensijų pakopa – naujas sukčių taikinys!
Sukčiai vis dažniau naudojasi II pensijų pakopos reforma ir bando apgauti gyventojus. Jie apsimeta „Sodra“ ar bankų atstovais, siunčia SMS žinutes, el. laiškus, kviečia į tariamas konsultacijas ir ragina „atsiimti“ ar „investuoti“ sukauptas lėšas.
Tai – apgaulė, kuria siekiama išvilioti pinigus ir asmens duomenis.
SEB Lietuvoje informacija:
- II pensijų pakopos lėšas galima bus išsiimti tik nuo 2026 m. sausio mėnesio;
- Nei SEB bankas, nei „Sodra“ niekada nesiunčia žinučių ar laiškų, prašančių pervesti pinigus, pateikti prisijungimo duomenis ar „investuoti“ į neaiškias sąskaitas;
- Sukčiai kalba lietuviškai ir atrodo patikimi – būkite ypač budrūs!
Daugiau apie tai skaitykite šioje nuorodoje.
Gavę įtartiną žinutę ar skambutį – nespauskite nuorodų, neatskleiskite duomenų ir informuokite SEB banką telefonu +370 5 268 2800.
Pasidalinkite šiuo įspėjimu su artimaisiais – apsaugokime vieni kitus!“ – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!