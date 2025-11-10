Alytiškei tenka gyventi iš 42 eurų: tikina, kad dėl institucijų klaidų liko be jai priklausančių išmokų

Dalis moters gyvenimo prabėgo Jungtinėje Karalystėje, dalis – Lietuvoje, tačiau grįžus į gimtąjį miestą Alytų – jos finansinė situacija tapo itin sudėtinga.
Per mėnesį gauna vos 42 eurus
Šiuo metu 62 metų Danguolė gauna vos 42 eurus per mėnesį, nes iš „Sodros“ vis dar laukia dokumentų, patvirtinančių stažą Jungtinėje Karalystėje.
„Dokumentus pateikiau gegužės 8 dieną, tačiau atsakymo iki šiol nėra. Skambinau, ėjau į skyrių – sako, kad viskas išsiųsta, bet realiai niekas nejuda“, – pasakoja moteris.
Danguolė dėl sveikatos problemų negali dirbti – jai nustatytas neįgalumas. Neįgalumo išmokos negauna, nes, anot jos, procesai stringa.
„Kai pasirodė, kad dokumentai net nebuvo išsiųsti laiku į Jungtinę Karalystę, atsiprašė, bet iš to mažai naudos“, – sako ji.
Šiuo metu moteris gyvena iš santaupų, sukauptų dar dirbant užsienyje.
„Keturiasdešimt du eurai – viskas. Eini į parduotuvę ir galvoji, ką galėsi sau leisti“, – pasakoja alytiškė.
Danguolė turi beveik 15 metų darbo stažą Lietuvoje, tačiau dėl netvarkingų dokumentų – ir dėl stažo teko kreiptis į teisininkus ir atstatyti teisybę.
„Nežinau, ar aš viena tokia, ar daugiau yra žmonių, kurių dokumentai taip užstringa. Bet jei ne teisininkų pagalba, nežinau, ar būčiau sulaukusi bent kokio paaiškinimo.
Jau ir vaistų daugiau geriu, nes nuo nervinimosi suprastėjo sveikata“, – sako ji. Ypatingai už pagalbą alytiškė dėkinga teisininkei iš JK – Sandrai.
Kol kas moteris laukia atsakymo iš Jungtinės Karalystės institucijų. Taip pat tikisi, kad jos papasakota istorija paskatins atidžiau tvarkyti tarptautinius socialinio draudimo dokumentus ir kitiems neteks taip nervintis.
Moters pasakojimas – videoreportaže.
Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro dėl šios situacijos į „Sodrą“ . Jį gavę, straipsnį papildysime.
