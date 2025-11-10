 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Alytiškei tenka gyventi iš 42 eurų: tikina, kad dėl institucijų klaidų liko be jai priklausančių išmokų

2025-11-10 09:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-10 09:20

Alytiškė Danguolė jau kuris laikas bando išsiaiškinti, kodėl dėl institucijų klaidų liko be jai priklausančių išmokų.

Alytiškė Danguolė (nuotr. AlytusPlius.lt, Mariaus Morkevičiaus / ELTA)

Alytiškė Danguolė jau kuris laikas bando išsiaiškinti, kodėl dėl institucijų klaidų liko be jai priklausančių išmokų.

REKLAMA
9

Dalis moters gyvenimo prabėgo Jungtinėje Karalystėje, dalis – Lietuvoje, tačiau grįžus į gimtąjį miestą Alytų – jos finansinė situacija tapo itin sudėtinga.

Per mėnesį gauna vos 42 eurus

Šiuo metu 62 metų Danguolė gauna vos 42 eurus per mėnesį, nes iš „Sodros“ vis dar laukia dokumentų, patvirtinančių stažą Jungtinėje Karalystėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dokumentus pateikiau gegužės 8 dieną, tačiau atsakymo iki šiol nėra. Skambinau, ėjau į skyrių – sako, kad viskas išsiųsta, bet realiai niekas nejuda“, – pasakoja moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Danguolė dėl sveikatos problemų negali dirbti – jai nustatytas neįgalumas. Neįgalumo išmokos negauna, nes, anot jos, procesai stringa.

REKLAMA

„Kai pasirodė, kad dokumentai net nebuvo išsiųsti laiku į Jungtinę Karalystę, atsiprašė, bet iš to mažai naudos“, – sako ji.

Šiuo metu moteris gyvena iš santaupų, sukauptų dar dirbant užsienyje.

„Keturiasdešimt du eurai – viskas. Eini į parduotuvę ir galvoji, ką galėsi sau leisti“, – pasakoja alytiškė.

Danguolė turi beveik 15 metų darbo stažą Lietuvoje, tačiau dėl netvarkingų dokumentų – ir dėl stažo teko kreiptis į teisininkus ir atstatyti teisybę.

REKLAMA
REKLAMA

„Nežinau, ar aš viena tokia, ar daugiau yra žmonių, kurių dokumentai taip užstringa. Bet jei ne teisininkų pagalba, nežinau, ar būčiau sulaukusi bent kokio paaiškinimo.

Jau ir vaistų daugiau geriu, nes nuo nervinimosi suprastėjo sveikata“, – sako ji. Ypatingai už pagalbą alytiškė dėkinga teisininkei iš JK – Sandrai.

Kol kas moteris laukia atsakymo iš Jungtinės Karalystės institucijų. Taip pat tikisi, kad jos papasakota istorija paskatins atidžiau tvarkyti tarptautinius socialinio draudimo dokumentus ir kitiems neteks taip nervintis.

Moters pasakojimas – videoreportaže.

Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro dėl šios situacijos į „Sodrą“ . Jį gavę, straipsnį papildysime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ona
Ona
2025-11-10 10:26
Siūlau grįžti į Jungtinę karalystę ir ten gaut invalidumo išmokas.
Atsakyti
Tiesa
Tiesa
2025-11-10 10:25
Dirbo ir mokesčius mokėjo užsienyje.
Klausimas: kodėl aš iš savo mokesčių dabar jai turiu mokėt kažkokias išmokas?
Atsakyti
Nieko nesupratau
Nieko nesupratau
2025-11-10 10:02
Tai ko ji nori iš tos sodros? Minimalaus darbo stažo neišdirbus, dirbo užsienyje, dar ne pensijinis amžius, kai sueis gaus pensiją užsienio kur daug metų dirbo ir gyvens geriau nei čia visą gyvenimą nugaras lenkę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų