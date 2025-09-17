Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bankrutuoja dar viena įmonė ir išparduoda turtą

2025-09-17 11:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 11:04

 Investicijos į magnio sulfato, vadinamosios karčiosios druskos, gamyklą „Epsoma“ nepasiteisino, bendrovei iškelta bankroto byla, o vadovas atleistas, skelbia „Verslo žinios“

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

 Investicijos į magnio sulfato, vadinamosios karčiosios druskos, gamyklą „Epsoma“ nepasiteisino, bendrovei iškelta bankroto byla, o vadovas atleistas, skelbia „Verslo žinios“

0

Kauno apygardos teismas bankrotą „Epsomai“ iškėlė rugsėjo 3 d., tačiau jis dar neįsiteisėjo, o bendrovės patalpų aukcionas prasidės rugsėjo 23 d.

Aukcione bus parduodamas vienas nedalomas turtinis kompleksas – technologinis įrenginių komplektas, skirtas magnio sulfato gamybai nuo žaliavų paruošimo iki produkto pakavimo. Pradinė objekto kaina – 1,8 mln. eurų.

Pasak portalo, per šiuos metus „Epsomai“ buvo pateiktos kelios dešimtys ieškinių iš prekių ir paslaugų tiekėjų.

Šiuo metu „Epsomai“ laikinai vadovauja Arūnas Venskus.

Įmonės pastarųjų metų finansiniai rezultatai paliudija, jog bendrovei iš tikrųjų nesiseka. Registrų centro duomenimis, 2023 m. „Epsoma“ patyrė 130 tūkst. eurų grynąjį nuostolį, 2022 m. – 104 tūkst. eurų nuostolį, o prieš tai du metus paeiliui taip pat pelno neuždirbo.

