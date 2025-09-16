Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Antanas Guoga nudegė po draugo pasiūlymo: prarado didelę pinigų sumą

2025-09-16 17:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 17:10

Verslininkas bei profesionalus pokerio žaidėjas Antanas Guoga savo gerbėjams socialiniame tinkle pranešė liūdną žinią – prarado nemažą pinigų sumą.

Antanas Guoga (nuotr. facebook.com)

Verslininkas bei profesionalus pokerio žaidėjas Antanas Guoga savo gerbėjams socialiniame tinkle pranešė liūdną žinią – prarado nemažą pinigų sumą.

5

Kaip teigė vyras, jis investavo į vaistų gamintojos „aTyr“ akcijas.

Prarado didelę sumą pinigų

A. Guoga socialiniame tinkle pasidalijo, kad prarado apie 1, 29 mln. eur.

„Praėjusią savaitę draugas patarė – pirk „aTyr“ akcijas!

Dabar minusas 1,5 mln. USD…

Bet žinot ką?

Gyvenime būtent taip ir yra – be kritimo nebūna pakilimo.

Kiekvienas dugnas yra tramplynas aukštyn.

Kiekviena nesėkmė– pamoka, kuri užgrūdina dar didesniems laimėjimams.

Svarbiausia nenustoti ir judėti pirmyn“, – socialiniame tinkle rašė A. Guoga.

