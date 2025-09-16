Antanas Guoga nudegė po draugo pasiūlymo: prarado didelę pinigų sumą

Kaip teigė vyras, jis investavo į vaistų gamintojos „aTyr“ akcijas.
Prarado didelę sumą pinigų
A. Guoga socialiniame tinkle pasidalijo, kad prarado apie 1, 29 mln. eur.
„Praėjusią savaitę draugas patarė – pirk „aTyr“ akcijas!
Dabar minusas 1,5 mln. USD…
Bet žinot ką?
Gyvenime būtent taip ir yra – be kritimo nebūna pakilimo.
Kiekvienas dugnas yra tramplynas aukštyn.
Kiekviena nesėkmė– pamoka, kuri užgrūdina dar didesniems laimėjimams.
Svarbiausia nenustoti ir judėti pirmyn“, – socialiniame tinkle rašė A. Guoga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!