Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomi žmonės rinkosi į dokumentinio filmo „Kareckaitė. Svajonės link“ premjerą

2025-09-11 20:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 20:35

Ketvirtadienio vakarą žinomi žmonės, kovinio sporto bendruomenė ir lietuviško kino gerbėjai rinkosi viename iš Kauno kino teatrų, kad pirmieji išvystų dokumentinį filmą „Kareckaitė. Svajonės link“. Nuo rugsėjo 12 d. šia dokumentika galės mėgautis ir „Go3“ televizijos žiūrovai.

Dokumentinio filmo „Kareckaitė. Svajonės link“ premjeros svečiai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
39

Ketvirtadienio vakarą žinomi žmonės, kovinio sporto bendruomenė ir lietuviško kino gerbėjai rinkosi viename iš Kauno kino teatrų, kad pirmieji išvystų dokumentinį filmą „Kareckaitė. Svajonės link“. Nuo rugsėjo 12 d. šia dokumentika galės mėgautis ir „Go3“ televizijos žiūrovai.

REKLAMA
0

Išskirtinėje premjeroje dalyvavo ne tik serialo kūrybinė komanda ir pati Ernesta Kareckaitė su šeima ir artimaisiais, bet ir E.Kareckaitės treneris Ignas Barysas su žmona, aktorė Ugnė Zavistauskaitė su šeima, realybės šou „Tobulas mačas” dalyvis Gerardas Pranaitis, prodiuseris Gediminas Juodeika, organizacijos UTMA vadovai Viktoras Gecas ir Mantas Michalauskas, kovotojas Ignas Pauliukevičius ir gausiai kitų Lietuvos kovinio sporto atstovų bei lietuviško kino gerbėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dokumentinio filmo „Kareckaitė. Svajonės link“ premjeros svečiai
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dokumentinio filmo „Kareckaitė. Svajonės link“ premjeros svečiai

Filmas atskleidžia įkvepiančią istoriją

„Džiaugiuosi, kad mano svajonės virto tikslais, kurių siekiu nuosekliai, žingsnis po žingsnio. Esu dėkinga šeimai, treneriams, visai dokumentinio filmo kūrybinei komandai, kuri taikliai sudėliojo akcentus ir perteikė daugumą mano patirtų išgyvenimų. Viliuosi, kad žiūrovams patiks.“ – premjeroje džiaugsmą sunkiai tramdydama kalbėjo Ernesta Kareckaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Dviejų dalių dokumentinis filmas atskleidžia įkvepiančią Ernestos Kareckaitės istoriją – nuo sėkmingos plaukikės karjeros ir iki šiol nepagerintų rekordų iki drąsaus sprendimo palikti baseiną ir pasukti į kovos menų pasaulį.

REKLAMA

Čia Ernesta tapo pasaulio čempione ir viena ryškiausių Lietuvos sportininkių, sulaukusi kvietimo prisijungti prie garsiausios kovos menų organizacijos UFC. Tačiau už įspūdingų pergalių slypi ir kita pusė – visuomenės kritika, stereotipai ir niekinantys komentarai. Tai filmas apie išskirtinę asmenybę, iššūkius už ringo ribų ir nepalaužiamą ryžtą siekti savo svajonių.

Dokumentinį filmą „Kareckaitė. Svajonės link“ nuo rugsėjo 12 d. galima žiūrėti „Go3“ televizijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų