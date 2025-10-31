Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen ragina atnaujinti partijų susitarimą dėl gynybos: klaida, kad tai nebuvo padaryta

2025-10-31 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 09:48

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad valdantieji pasielgė klaidingai, neatnaujindami parlamentinių partijų susitarimo dėl gynybos politikos. Pasak politikės, prie šio klausimo reikia grįžti nedelsiant.

Viktorija Čmilytė-Nielsen. ELTA / Josvydas Elinskas

3

„Krašto apsaugos srityje susitelkimas yra būtinas. Tai nereiškia, kad opozicija neįvardins tų veiksmų, kuriuos mes vertiname kaip klaidą. Tą būtina daryti, tai yra vienas iš opozicijos darbų. Bet mes, liberalai, tiek rinkimų kampanijos (...) metu, tiek naujosios kadencijos pradžioje primygtinai raginome valdančiuosius susėsti prie bendro stalo dėl nacionalinio susitarimo dėl gynybos atnaujinimo“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai būtų formatas kalbėti kartu apie esminius klausimus. Aš iki šiol manau, kad klaida, jog tai nebuvo padaryta tada. Reikia prie to grįžti dabar“, – sakė ji.

Premjerė Inga Ruginienė rugsėjo pabaigoje pareiškė žadanti inicijuoti diskusijas dėl naujo parlamentinių partijų susitarimo dėl gynybos.

ELTA primena, kad parlamentinės partijos susitarimą dėl gynybos pasirašė 2022 metų liepos mėnesį. Dokumente numatytos trys esminės veiklos kryptys: Lietuvos kariuomenės bei tarptautinių saugumo ir gynybos garantijų stiprinimas, valstybės pasirengimas ginkluotai gynybai ir atsakas į hibridines atakas. Numatoma, kad susitarimas turėtų galioti iki 2030 m.

Šios kadencijos pradžioje buvo diskutuota apie poreikį atnaujinti gynybos susitarimą, visgi galiausiai šiuo klausimu nebuvo pasistūmėta.

