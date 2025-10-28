Sveikatos reforma – jau Seime, bet SAM dar aiškinasi galimą jos poveikį?

„Visos analizės buvo atliktos prieš teikiant įstatymų paketus ir projektus ir remiantis mūsų atliktomis analizėmis, aiškinamieji raštai buvo parengti ir pateikti kartu su tais dokumentais“, – antradienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija sakė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„Poveikio vertinimas yra platesnio mūsų politinio dokumento, kurį mes pavadinome Sveikatos politikos gairėmis, dalis. Ir iš tiesų jis yra labai didelės apimties, (...) jis yra baigiamas redaguoti ir kai tiktai jis turės viešinimo stadiją, mes tikrai įdėsime jį ir į interneto puslapį ir tikrai pasidalinsime su dideliu džiaugsmu“, – teigė ji.
Kaip skelbė BNS, Vyriausybei anksčiau spalį pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui Valstybinei ligonių kasai (VLK) iš pradžių sutartis sudaryti su valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigomis, o privačiam medicinos sektoriui palikti tas paslaugas, kurių nepajėgia suteikti viešasis. Projektas po Ministrų kabineto palaiminimo persikėlė į Seimą.
Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad šios pataisos reikšmingai prisidės prie viešojo sveikatos sektoriaus stiprinimo, taip pat mažins pacientų eiles ir pacientų atskirtį.
Priėmus pataisas keistųsi VLK sutarčių sudarymo su gydymo įstaigomis principai.
Projektu siūloma paslaugų mastą pirmiausia paskirstyti valstybės, savivaldybių viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Su privačiomis įstaigomis VLK sutartis sudarytų dėl tos dalies paslaugų, kurių negali užtikrinti valstybės ir savivaldybių viešosios ir biudžetinės įstaigos.
Šie principai nebūtų taikomi pirminei sveikatos priežiūrai, nes čia nenustatomas paslaugų teikimo mastas. Pacientai ir toliau galėtų rinktis jiems labiausiai priimtiną, viešąją ar privačią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą.
Taip pat siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai nustatytas tam tikrų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mastas neužtikrinamas, sveikatos apsaugos ministras nustatytų jų minimalius kiekius.
Dėl šių minimalių ar juos viršijančių paslaugų kiekių galėtų būti sudaromos sutartys su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. SAM pažymi, kad šiuo atveju būtų siekiama sudaryti sutartis dėl viso trūkstamo paslaugų kiekio.
Anot M. Jakubauskienės, minėtą poveikio analizę rengia patys SAM darbuotojai.
„Ministerija neturi tokio resurso – nusipirkti universitetą, kad padarytų studiją. Savo analizę mes darėme patys, todėl, kad mūsų komandoje dirba ekonomikos mokslų daktaras, medicinos mokslų daktaras, politikos mokslų daktarai, sociologai, socialinių mokslų daktarai“, – teigė ministrė.
„Valstybei tai kainavo lygiai atlyginimą visų darbuotojų“, – pridūrė ji.
Stebėjosi, kodėl poveikio vertimas nėra pateiktas iš anksto
Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad anksčiau poveikio vertinimas būdavo atliekamas prieš projekto pristatymą.
Anot jos, iki šiol visuomenei buvo pateiktas tik vienas ministerijos vykdomų reformų vertinimas – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto analizė, kurioje nurodoma, jog planuojami pokyčiai gali turėti neigiamą efektą.
„Šiai dienai mes neturime jokio pagrindo netikėti šiuo vertinimu, kadangi jokio alternatyvaus jūs nesate pateikę. Tai dar kartą reziumuojant, labai tikimės, kad daugiau nebedelsite, kad pateiksite savo turimus duomenis“, – kalbėjo parlamentarė.
BNS rašė, kad rugsėjį pristatytas bendras ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslininkų ir Europinės strateginių konsultacijų įmonės „Claria Strategy Partners“ analitikų tyrimas atskleidė, kad SAM vykdomi pokyčiai pacientams pablogins paslaugų prieinamumą, o medikams – darbo užmokestį, dėl to gali augti šešėlio ir korupcijos rizikos.
Jie teigė, kad SAM siūlomos pataisos skirti prioritetą valstybinėms įstaigoms jose padidins pacientų eiles, nes Valstybinė ligonių kasa pirmumo tvarka sudarys sutartis su valstybinėmis gydymo įstaigomis. Dėl šios priežasties pacientams mažės galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas privačiose įstaigose.
Ministrės pateiktais duomenimis, biudžeto projekte diegiamoms sveikatos reformoms numatyta beveik 400 mln. eurų.
SAM taip pat siekia uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Tokiam siūlymui Seimas birželį pritarė po pateikimo.
Paklausta kodėl buvo išreikšta politinė valia po pateikimo neatlikti antikorupcinio vertinimo, M. Jakubauskienė tikino, kad ministerija šiuo klausimu bendradarbiauja su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
„Ministerija ir politinė komanda, absoliučiai tikime skaidrumu ir skaidriu procesu įgyvendinant tiek šiuos pokyčius, tiek realių grėsmių ir realių rizikų korupcijos vystymuisi tikrai nematome, – kalbėjo ministrė. – Tačiau, be abejonės, atvirai galime diskutuot ir kalbėti, kur tos rizikos gali būt ir išsitaisyti, jeigu ten yra kažkokių silpnų vietų, jas pataisyti, sustiprinti, kad jų nebūtų.“