TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen apie tylą dėl kultūros ministro: „Žaidimas su laiku“

2025-10-31 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 09:07

Prie kultūros ministro klausimo socialdemokratai veikiausiai grįš tik po to, kai bus patvirtintas ateinančių metų valstybės biudžetas, sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Taip, pasak jos, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovai siekia išsaugoti koalicijos partnerių „Nemuno aušros“ balsus. 

Protestas „Mes esame kultūra“. ELTA / Dainius Labutis

2

„Tai, matyt, yra žaidimas su laiku ir su kultūros bendruomenės ryžtu, manant, kad (jiems – ELTA) nusibos protestuoti ir pasimirš. Tikiuosi, kad tai neįvyks ir tas ryžtas išliks“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad yra planuojama grįžti prie kultūros ministro klausimo galutinai po biudžeto patvirtinimo, tiesiog taktiškai manant, kad dabar biudžetui reikia  „Nemuno aušros“ balsų, o tada jau bus galima kalbėti apie kultūros ministro poziciją. Bet taip – tai yra dar vienas socialdemokratų melas. Kultūros ministerijos kontrolę jie paėmė žodžiais, bet veiksmais ta kontrole dalinasi su „Nemuno aušra“, – akcentuoja parlamentarė. 

Kaip skelbta anksčiau, spalio pradžioje LSDP nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją, tačiau koalicijoje vis dar nėra sutarimo, kas iš tikrųjų bus atsakingas už šį Vyriausybės kabineto portfelį. „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, jog ministerija priklauso jo vadovaujamai partijai ir socialdemokratams, pastarieji kartoja, kad kultūros ministro vis tiek ieškos LSDP.

Savo ruožtu LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį patikino, jog socialdemokratai prisiima atsakomybę už Kultūros ministeriją, tačiau, kaip pažymi partijos lyderis, būsimasis ministras turės tikti visiems koalicijos partneriams. 

M. Sinkevičiaus teigimu, šiuo metu yra svarstomi du kandidatai į kultūros ministrus. Viena iš jų – dar vasarą prezidento į šias pareigas paskirta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu kas yra antrasis svarstomas kandidatas, M. Sinkevičius sako nežinantis ir pats. 

