Čmilytė-Nielsen apie Kauno kandidatūrą KAM: yra vienas akivaizdus dalykas

„Vienas akivaizdus dalykas yra patirties šioje konkrečioje ir svarbioje srityje stoka. (…) Visa krašto ministro skyrimo epopėja rodo socialdemokratų norą eksperimentuoti ir atsakomybės stoką šioje labai svarbioje srityje“, – „Žinių radijui“ komentavo su R. Kaunu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirbanti V. Čmilytė-Nielsen.
Anksčiau iš ministrės pareigų atleista Dovilė Šakalienė teigė, kad jos darbą KAM galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų.
Anot liberalės, toks socialdemokratų sprendimas – skirti KAM vadovu kurį nors viceministrą – būtų kur kas logiškesnis.
„Tai būtų šiek tiek subalansavę, stabilizavę tą sritį, kuri dabar yra visą ko pagrindas. Mes matome biudžeto svarstymo kontekste, kad yra rekordinis gynybos biudžetas. Ir štai dabar socialdemokratai siūlo žmogų, kuris dirbo lygiai vieną mėnesį NSGK, kad jis būtų atsakingas už beveik 5 mlrd. eurų biudžetą gynybos sričiai“, – dėstė liberalė.
Pareigas palikus D. Šakalienei, politinėje komandoje liko dirbti tik vienas viceministras Tomas Godliauskas. Anot V. Čmilytės-Nielsen, viceministrų atleidimas rodo socialdemokratų nenorą į šias pareigas skirti ne partinius kandidatus.
„Viceministrai, kurie kuravo ir tęstinius projektus ir tai, kas susiję su Vokietijos brigados priėmimu, infrastruktūriniais projektais, divizijos reikalais – jie patyliukais tiesiog atleisti iš savo darbų. Vadinasi, galbūt išvalytas kelias partiniams kandidatams, bet iš esmės, išvalytas kelias visiškai naujiems žmonėms“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, po ketvirtadienį vykusiu valdybos ir prezidiumo posėdžių socialdemokratai nusprendė į krašto apsaugos ministro pareigas teikti partiečio Roberto Kauno kandidatūrą.
ELTA primena, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
