Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen apie Kauno kandidatūrą KAM: yra vienas akivaizdus dalykas

2025-10-31 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 08:55

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad socialdemokratų kandidatui į krašto apsaugos ministrus, parlamentarui Robertui Kaunui trūksta reikiamų kompetencijų ir patirties šioms pareigoms. Be to, politikės manymu, chaotiškai vykusios pretendento pakeisti Dovilę Šakalienę paieškos demonstruoja socialdemokratų atsakomybės stoką. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad socialdemokratų kandidatui į krašto apsaugos ministrus, parlamentarui Robertui Kaunui trūksta reikiamų kompetencijų ir patirties šioms pareigoms. Be to, politikės manymu, chaotiškai vykusios pretendento pakeisti Dovilę Šakalienę paieškos demonstruoja socialdemokratų atsakomybės stoką. 

REKLAMA
15

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vienas akivaizdus dalykas yra patirties šioje konkrečioje ir svarbioje srityje stoka. (…) Visa krašto ministro skyrimo epopėja rodo socialdemokratų norą eksperimentuoti ir atsakomybės stoką šioje labai svarbioje srityje“, – „Žinių radijui“ komentavo su R. Kaunu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirbanti V. Čmilytė-Nielsen. 

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau iš ministrės pareigų atleista Dovilė Šakalienė teigė, kad jos darbą KAM galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų. 

REKLAMA

Anot liberalės, toks socialdemokratų sprendimas – skirti KAM vadovu kurį nors viceministrą – būtų kur kas logiškesnis. 

„Tai būtų šiek tiek subalansavę, stabilizavę tą sritį, kuri dabar yra visą ko pagrindas. Mes matome biudžeto svarstymo kontekste, kad yra rekordinis gynybos biudžetas. Ir štai dabar socialdemokratai siūlo žmogų, kuris dirbo lygiai vieną mėnesį NSGK, kad jis būtų atsakingas už beveik 5 mlrd. eurų biudžetą gynybos sričiai“, – dėstė liberalė.

REKLAMA
REKLAMA

Pareigas palikus D. Šakalienei, politinėje komandoje liko dirbti tik vienas viceministras Tomas Godliauskas. Anot V. Čmilytės-Nielsen, viceministrų atleidimas rodo socialdemokratų nenorą į šias pareigas skirti ne partinius kandidatus. 

„Viceministrai, kurie kuravo ir tęstinius projektus ir tai, kas susiję su Vokietijos brigados priėmimu, infrastruktūriniais projektais, divizijos reikalais – jie patyliukais tiesiog atleisti iš savo darbų. Vadinasi, galbūt išvalytas kelias partiniams kandidatams, bet iš esmės, išvalytas kelias visiškai naujiems žmonėms“, – pabrėžė ji. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, po ketvirtadienį vykusiu valdybos ir prezidiumo posėdžių socialdemokratai nusprendė į krašto apsaugos ministro pareigas teikti partiečio Roberto Kauno kandidatūrą. 

ELTA primena, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
gustas
gustas
2025-10-31 09:10
...ponams valstybininkams šiuo metu kompetencijos nerūpi...svarbiausia kad mokėtų ir norėtų dalintis su kitais...
Atsakyti
AS
AS
2025-10-31 09:17
KAZIN KOKIA KOMPETENCIJA PASIŽYMEJO DOBROVOLSKA??????
Atsakyti
Ar ne taip
Ar ne taip
2025-10-31 09:20
O iš kur Kaščiūnas įšoko į KAM , niekas nekritikavo, kažin kodėl, o teista partija susimokėjusi bauda iš mūsų visų pinigų turėtų keliauti šunims šėko pjauti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų