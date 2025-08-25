Belgų dvyliktuke – du buvę LKL žaidėjai ir „Paris“ aukštaūgis

Paskutiniai rinktinės stovyklą paliko Michaelas Gilmore'as, Archange'as Bolavie ir Elias Lasisi.
Lietuviams geriausiai pažįstami rinktinės nariai – Jonavoje rungtyniavęs Emmanuelis Lecomte'as ir Šiauliuose pėdsaką palikęs Andy Van Vlietas. Ryškiausias rinktinės veidas – Paryžiaus „Paris“ garbę Eurolygoje ginsiantis Ismaelis Bako.
Belgų kandidatai: Ismaelis Bako, Mamadou Guisse, Emmanuelis Lecomte‘as, Siebe’as Ledegenas, Joppe‘as Mennesas, Jeanas-Marcas Mwena, Loicas Schwartzas, Godwinas Tshimanga, Kevinas Tumba, Andy Van Vlietas, Hansas Vanwijnas, Nielsas Van Den Eynde’as.
Kontroliniuose mačuose belgai įveikė tik Didžiąją Britaniją (84:72), nusileido Graikijai (62:74), bei po dukart – Suomijai (62:105 ir 74:92) bei Bosnijai ir Hercegovinai (60:73 ir 74:90).
Belgai pirmenybes pradės D grupėje, kur susitiks su Islandija, Prancūzija, Slovėnija, Lenkija ir Izraeliu.
