  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Belgų dvyliktuke – du buvę LKL žaidėjai ir „Paris“ aukštaūgis

2025-08-25 17:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 17:21

Belgijos rinktinės vyriausiasis treneris Dario Gjergja išsirinko dvylika žaidėjų, kuriais naudosis Europos čempionate.

E.Lecomte&#039;as žais Europos čempionate (FIBA nuotr.)

Belgijos rinktinės vyriausiasis treneris Dario Gjergja išsirinko dvylika žaidėjų, kuriais naudosis Europos čempionate.

0

Paskutiniai rinktinės stovyklą paliko Michaelas Gilmore'as, Archange'as Bolavie ir Elias Lasisi.

Lietuviams geriausiai pažįstami rinktinės nariai – Jonavoje rungtyniavęs Emmanuelis Lecomte'as ir Šiauliuose pėdsaką palikęs Andy Van Vlietas. Ryškiausias rinktinės veidas – Paryžiaus „Paris“ garbę Eurolygoje ginsiantis Ismaelis Bako.

Belgų kandidatai: Ismaelis Bako, Mamadou Guisse, Emmanuelis Lecomte‘as, Siebe’as Ledegenas, Joppe‘as Mennesas, Jeanas-Marcas Mwena, Loicas Schwartzas, Godwinas Tshimanga, Kevinas Tumba, Andy Van Vlietas, Hansas Vanwijnas, Nielsas Van Den Eynde’as.

Kontroliniuose mačuose belgai įveikė tik Didžiąją Britaniją (84:72), nusileido Graikijai (62:74), bei po dukart – Suomijai (62:105 ir 74:92) bei Bosnijai ir Hercegovinai (60:73 ir 74:90).

Belgai pirmenybes pradės D grupėje, kur susitiks su Islandija, Prancūzija, Slovėnija, Lenkija ir Izraeliu.

