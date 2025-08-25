Europos čempionato reitinge – išskirtinis lietuvių palyginimas ir prarasta vieta

Pirmoji trijulė nepasikeitė – auksas kabinamas Serbijai, sidabras žadamas Vokietija, bronza turėtų tenkintis Prancūzija.
Anksčiau ketvirtoje vietoje reitinguoti lietuviai smuktelėjo laipteliu žemyn, virtualią vietą pusfinalyje užleisdami Graikijai.
Lietuviams ketvirtąją vietą kainavo draugiško mačo prieš turkus pralaimėjimas, o lietuvių žaidimas palygintas su olandišku totaliniu futbolu, kuriame žaidėjai gali aikštėje lygiaverčiai dalintis pozicijomis – įvardintas gynėjų fiziškumas ir aukštaūgių sugebėjimas mesti iš toli, išskiriant Joną Valančiūną bei Ąžuolą Tubelį, kurie prieš Islandiją realizavo visus penkis tritaškius.
Tuo tarpu Latvija reitinge smuktelėjo į septintąją vietą, o titulą ginantiems ispanams žadama vos dešimtoji pozicija.
Prasčiausia komanda įvardintas šeimininkų teisėmis į pirmenybes patekęs Kipras, vos laipteliu aukščiau – prieš pat čempionatą lyderio Tomašo Satoransky netekę čekai.
Visas Europos čempionato reitingas:
1. Serbija
2. Vokietija
3. Prancūzija
4. Graikija
5. Lietuva
6. Turkija
7. Latvija
8. Italija
9. Suomija
10. Ispanija
11. Slovėnija
12. Izraelis
13. Juodkalnija
14. Estija
15. Lenkija
16. Portugalija
17. Bosnija ir Hercegovina
18. Sakartvelas
19. Belgija
20. Švedija
21. Islandija
22. Didžioji Britanija
23. Čekija
24. Kipras
