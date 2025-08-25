Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Europos čempionato reitinge – išskirtinis lietuvių palyginimas ir prarasta vieta

2025-08-25 15:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 15:58

Likus dviems dienoms iki Europos čempionato starto, FIBA dar kartą atnaujino dalyvių reitingą.

Lietuviams žadama penktoji vieta (BNS nuotr.)

1

Pirmoji trijulė nepasikeitė – auksas kabinamas Serbijai, sidabras žadamas Vokietija, bronza turėtų tenkintis Prancūzija.

Anksčiau ketvirtoje vietoje reitinguoti lietuviai smuktelėjo laipteliu žemyn, virtualią vietą pusfinalyje užleisdami Graikijai.

Lietuviams ketvirtąją vietą kainavo draugiško mačo prieš turkus pralaimėjimas, o lietuvių žaidimas palygintas su olandišku totaliniu futbolu, kuriame žaidėjai gali aikštėje lygiaverčiai dalintis pozicijomis – įvardintas gynėjų fiziškumas ir aukštaūgių sugebėjimas mesti iš toli, išskiriant Joną Valančiūną bei Ąžuolą Tubelį, kurie prieš Islandiją realizavo visus penkis tritaškius.

Tuo tarpu Latvija reitinge smuktelėjo į septintąją vietą, o titulą ginantiems ispanams žadama vos dešimtoji pozicija.

Prasčiausia komanda įvardintas šeimininkų teisėmis į pirmenybes patekęs Kipras, vos laipteliu aukščiau – prieš pat čempionatą lyderio Tomašo Satoransky netekę čekai.

Visas Europos čempionato reitingas:

1. Serbija

2. Vokietija

3. Prancūzija

4. Graikija

5. Lietuva

6. Turkija

7. Latvija

8. Italija

9. Suomija

10. Ispanija

11. Slovėnija

12. Izraelis

13. Juodkalnija

14. Estija

15. Lenkija

16. Portugalija

17. Bosnija ir Hercegovina

18. Sakartvelas

19. Belgija

20. Švedija

21. Islandija

22. Didžioji Britanija

23. Čekija

24. Kipras

