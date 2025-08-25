Kurtinaitis: apie pasirinktą dvyliktuką, rinktinės stiprybę ir medalius

Likus mažiau nei dvejoms dienoms iki turnyro pradžios, rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paaiškino dvyliktuko pasirinkimą, labiausiai gailėdamasis dėl sprendimo atsisveikinti su Eimantu Bendžiumi.
„Jo trūksta, bet mes tikrai su labai skaudančia širdimi išsiskyrėme, pakalbėjome, kad tikrai vertas būti rinktinėje. Šiuo metu pasirinkome tokį dvyliktuką, nes apsidraudėme kai kurias pozicijas. Jis yra toks vienintelis išryškintas snaiperis, bet manome, kad tai galime pridengti Roku Giedraičiu ir Gyčiu Radzevičiumi, reikalui esant. Tokius sprendimus priimant negalime skubėti. Daug diskutavome ir trenerių kolektyve, visus „už“ ir „prieš“ bei pasirinkome tokį dvyliktuką.
Ar tai buvo teisinga – bus matyti. Net negalvoju, kad čia teisinga ar neteisinga, bet norime daugiau aukštesnių žaidėjų, su geresne kova dėl kamuolių. Kaip matėte, žaisime greitesnį krepšinį, o šis dvyliktukas tam tinka“, – teigė R.Kurtinaitis.
Apsisprendimas tarp Kristupo Žemaičio ir Arno Veličkos buvo konkurencinės kovos rezultatas.
„Mes padarėme tokią konkurencinę kovą. Su Krisu kalbėjau, jaučiu jam didelę simpatiją dar nuo „vilkų“ laikotarpio, nes jis buvo komandoje dėl to, kad aš norėjau, jog žaistų. Norėjau jį pasiimti ir į Azerbaidžaną, jei nebūtų likęs „vilkuose“, nes ten galėjome mokėti daugiau pinigų. Aš jį laikau geru žaidėju, bet per šį sezoną daugiau patobulėjo Arnas, nes jis žaidė Vokietijos lygoje, žaidė daug ir sėkmingai. Per šį laiką toje konkurencinėje kovoje nukrypome į Arno pusę ir priėmėme tokį sprendimą“, – sakė treneris.
Arnas Velička labiau tiko rinktinei dėl savo žaidimo braižo.
„Mes žiūrime į tas rungtynes, kuriose reikės duoti Jokubaičiui pailsėti ir reikės ne tiek pačios organizacijos, kiek solidesnio kamuolio pervarymo į kitą pusę, mažiau klaidų ir mažiau rizikos. Dėl to pasirinkome Arną“, – paaiškino R.Kurtinaitis.
Laurynas Birutis dėl vietos rinktinėje konkuravo su kitais vidurio puolėjais.
„Mes turime tris žmones, kurie konkuravo tarpusavyje. Mes žinome, kad Jonas atvažiavo truputėlį vėliau, tad jie su Mareku Blaževičiumi konkuravo vienas prieš kitą. Pasikartosiu, mes priėmėme sprendimą, kad mums reikalingi trys aukštaūgiai šitame Europos čempionate“, – teigė treneris.
Rinktinės išskirtinumas slypi žaidimo stiliuje.
„Per tas rungtynes, kurias aš vadovauju rinktinei, matėte mūsų žaidimo stilių, tiek „languose“, tiek dabar. Nemanau, kad nuo jo turėtume trauktis. Tokiam stiliui mums reikalingi būtent tokie žaidėjai, kuriuos mes pasirinkome ir nemanau, kad kažką keisime. Aišku, visąlaik bėgti negalėsime, tos agresijos irgi gali trūkti, nes žaisime tris mačus per keturias dienas. Vienam ar dviem centrams ištempti tas rungtynes nebus paprasta, nes viskas sukasi apie juos. Manau, kad žaisime tokį pat stilių, priklausomai nuo to, su kokiomis komandomis susidursime“, – paaiškino treneris.
Treneriui svarbiausia ne medaliai, o kova aikštelėje.
„Su medaliais mes gal truputėlį kukliau kol kas, gerai? Galiu garantuoti, kad tikrai kausimės ir nebus tokių vaikščiojančių rungtynių. Kaip pavyks – taip, bet turėtų pavykti. Tai, ką mačiau per pasiruošimą, nerimo nekelia. Pasiruošėme gerai. Tai, ką turėjome per treniruotes ir draugiškas rungtynes, reiks pernešti į oficialius mačus. Manau, kad turėtų pavykti“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Jis teigė, kad Jonas Valančiūnas yra sveikas ir pasiruošęs čempionatui.
„Jonas neturėjo trikdžių, bet su juo žaidžiame vienokį krepšinį, be jo – kitokį. Esame pasiruošę. Vieną stilių žaisti Europos čempionate nepakaks. Jo sveikata yra puiki, treniruojasi – puikiai. Žiūrėsime, kaip atrodys čempionate“, – sakė strategas.
Prieš čempionato startą treneris jaučia atsakomybę: „Jaudulys ir atsakomybė visada yra. Neatėjau pabūti, atėjau kažką pasiekti. Esu gyvenime pasiekęs, tikiuosi, pavyks ir čia.“
