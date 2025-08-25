Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

LFF taurėje paaiškėjo pusfinalio etapo poros

2025-08-25 16:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 16:49

Pirmadienio popietę LFF būstinėje Kaune buvo ištraukti 2025-ųjų FPRO LFF taurės pusfinalio etapo burtai.

Rungtynių akimirka | alyga.lt nuotr.

0

Primename, kad pusfinalio etapą šiemet pasiekė keturios TOPsport A lygos komandos: Kauno rajono „Hegelmann“, Telšių „Džiugas“, FK „Panevėžys“ ir Marijampolės „Sūduva“. Verta paminėti, jog tik pastarosios dvi ekipos praeityje yra kėlusios šį trofėjų į viršų, Kauno rajono komanda du kartus varžėsi finale, bet ten pralaimėjo, o telšiškiai finale dar nėra žaidę.

Burtus traukė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius bei LFF generalinė sekretorė Rita Bagdonienė, o jų rankos nulėmė tokias pusfinalio poras:

Telšių „Džiugas“ – Kauno rajono „Hegelmann“

Marijampolės „Sūduva“ – FK „Panevėžys“

Pusfinalio etapui sužaisti yra skirtos rugsėjo 10, 11, 16 ir 17 dienos.

