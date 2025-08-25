LFF taurėje paaiškėjo pusfinalio etapo poros

Primename, kad pusfinalio etapą šiemet pasiekė keturios TOPsport A lygos komandos: Kauno rajono „Hegelmann“, Telšių „Džiugas“, FK „Panevėžys“ ir Marijampolės „Sūduva“. Verta paminėti, jog tik pastarosios dvi ekipos praeityje yra kėlusios šį trofėjų į viršų, Kauno rajono komanda du kartus varžėsi finale, bet ten pralaimėjo, o telšiškiai finale dar nėra žaidę.
Burtus traukė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius bei LFF generalinė sekretorė Rita Bagdonienė, o jų rankos nulėmė tokias pusfinalio poras:
Telšių „Džiugas“ – Kauno rajono „Hegelmann“
Marijampolės „Sūduva“ – FK „Panevėžys“
Pusfinalio etapui sužaisti yra skirtos rugsėjo 10, 11, 16 ir 17 dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!