Aleksandro Ivanausko-Faros žmona Rima dėl 1 svarbaus sprendimo iškart skambino vaikams: „Įtikti labai sunku“

Pas 47 metus kartu esančius Aleksandrą ir Rimą lankėsi laidos „Svajonių sodai“ komanda ir „Efectum sodų studijos“ vadovė, želdynų dizainerė Monika Janulevičienė, kad ne tik aptartų sukurtas vizualizacijas, kaip atrodys atnaujintas sodas, bet ir padėtų tai įgyvendinti.

REKLAMA

REKLAMA

Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodas (11 nuotr.) Aleksandras ir Rima Ivanauskai (nuotr. stop kadras) Aleksandras ir Rima Ivanauskai (nuotr. stop kadras) Aleksandras ir Rima Ivanauskai (nuotr. stop kadras) +7 Aleksandras Ivanauskas-Fara (nuotr. stop kadras) Aleksandras Ivanauskas-Fara (nuotr. stop kadras) Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodas (nuotr. stop kadras) Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodas (nuotr. stop kadras) Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodas (nuotr. stop kadras) Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodas (nuotr. stop kadras) Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodo vizualizacija (nuotr. stop kadras) Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodo vizualizacija (nuotr. stop kadras)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aleksandro ir Rimos Ivanauskų sodas

Aleksandras Ivanauskas-Fara papasakojo, kaip gyvena dabar

Toks susitikimas – neeilinis, tad laidos vedėja Aušra Tubienė nepraleido progos pasidomėti, kaip ir kuo dabar gyvena legendinės grupės „Rondo“ lyderis.

REKLAMA

Veikos A. Ivanauskui netrūksta, jis išsikėlęs tikslą į mėnesį sukurti bent vieną naują dainą. Planas – ne iš lengvųjų, tačiau jį įgyvendinti pavyksta.

„Bagažas kaupiasi, kaupiasi, kaupiasi, kadangi vis tiek tų vadinamų paruoštukų yra daug įrašyta, belieka tik uždėti vokalą, patobulint melodiją, patobulint kažkokius niuansus muzikinius, bet tie paruoštukai yra. <...>

REKLAMA

REKLAMA

Tarkim, yra 20 paruoštukų, atsisėdi, paklausai visų – ne, tas ne, tas ne, palauksim geresnių laikų, galbūt kažkada tai pavyks. Paskui: o, tas geras, paimam ir tą dainą tobulini, tobulini, tobulini, kol paskui jau gali paleisti į eterį“, – laidoje pasakojo jis.

O galbūt jis jau gali pristatyti kokią dainą jos laukiantiems? Atlikėjas šypteli – dar tikrai ne, o žmona Rima išdavė, kad jos paklausyti dar nedavė net jai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Taip yra. Paimi, pakeiti frazes, dėl to, kol iki galo daina nepabaigta, neverta jos demonstruoti kažkam“, – į šį teiginį atsakė A. Ivanauskas-Fara.

Prisiminė pažintį su žmona

Vis tik svarbiausias susitikimo tikslas buvo aptarti M. Janulevičienės sukurtas naujojo sodo vizualizacijas. Aleksandras ir Rima neslėpė susižavėjimo ir pripažino, kad projektas juos abu maloniai nustebino.

REKLAMA

A. Ivanauskas-Fara džiaugėsi, kad bus suvarkyta ir išlyginta veja ir pagaliau po ją be problemų galės važinėti vejos pjovimo robotas, mat dabar, kaip priduria Rima, tai yra didžiausia problema – robotą turi, tačiau juo naudojantis kyla bėdų.

Dėl nelygios vejos jis užstringa įvairiose duobutėse, tad tenka vis iškišti galvą ir patikrinti, ar dar ne laikas jį ištraukti, kad galėtų važiuoti toliau.

REKLAMA

„Arba jeigu vakare jau pasileidžia robotas, na ką tada – ir stovi visą naktį kažkur tai duobutėj. Tas dalykas gerai, kad sklypas bus išlygintas, viskas bus gražu, žolytė bus pasėta graži“, – pridūrė A. Ivanauskas.

R. Ivanauskienė sako, kad žalia ir balta salvos atitinka visus jų norus, kaip ir projektas, kuris, kaip ji sako, gniaužia kvapą.

„Kai pamačiau, galvojau – fantastika, nerealu, negali taip būti. Dabar jau laukiam su nekantrumu. Žinokit, viskas patiko – labai protingai, labai skoningai viskas išdėliota.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gal kažkur pamažint, gal kažkur pridėti, bet čia yra smulkmenos visiškai. Visas projektas yra fantastinis, net neįsivaizdavau, kad taip gali būti“, – džiaugėsi Rima.

Vis tik Aleksandras pridūrė, kad jam įdomiausia, ar rezultatas bus toks pat gražus, kaip vizualizacija, nes, kaip sako, nėra patiklus. Žmonai užsiminus, kad ji įsitikinusi – realybėje viskas bus dar gražiau, jis atšovė: „Aš visą laiką sakau, kad pažadėti dar nereiškia ženytis.“

REKLAMA

O kaip pats A. Ivanauskas-Fara, ar pažadėjo vesti, greitai pasipiršo, ar vis kažko laukė? Juk jiedu jau 47-erius metus kartu!

„Aš dar Rimos nepažinojau, bet iškart žadėjau ženytis, o paskui susipažinom – jau viskas aišku buvo. Susitikom, pamačiau ją, iškart sakiau: ženysimės. Kol nepažadėjau, manęs neprisileido net už rankos paimti, turėjau žadėti“, – pasakojo jis, kol žmona stebėjo su šypsena veide.

REKLAMA

Sutuoktinių sode laukia dideli pokyčiai

Galiausiai želdynų dizainerė M. Janulevičienė ir R. Ivanauskienė susėdo kartu apžiūrėti ir aptarti monochrominio sodo, kuriame vyraus žalia ir balta spalvos, projektą.

Dizainerės teigimu, naujasis svečių namelis padėjo sudėlioti visus taškus ant „i“, kur turėtų būti želdiniai ir takai. Pirmiausia ji pasiūlė naikinti esamą taką iki namelio ir perdaryti jį kitaip – ne iš įprastų trinkelių, o akmens plytelių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dėl patogumo siūlytume tarpus ne augalais užsodinti, o labai smulkia skalda, nes tiesiog lengviau yra prižiūrėti. O ten, kur jau link namelio veda, gal ir galime atsisakyti skaldos intarpų, tiesiog juos vejoje įleisti, tada robotuku patogiau būtų pjauti žolę, jis netrigų ant takelio“, – pridūrė M. Janulevičienė.

Rimai iškart kilo klausimas, kaip atrodys sujungimas, jei vienur bus skalda, o kitur – želdynai. Jie bus atriboti borteliais ten, kur baigiasi želdynai, o toliau prasideda plytelės vejoje. O ar neliks „lopo“ toje vietoje, kur bus žvyras?

REKLAMA

„Augalai mulčią turėtų pilnai uždengti ir mes turėtume nematyti jo visai, nes mulčias nėra dekoro elementas. O takas būtų švaresnis ir geriau prižiūrimas, lengviau prižiūrimas, jeigu jis būtų ne mulčias.

Tam pasirenkame dažniausiai labai smulkią skaldą arba granito atsijas, arba dolomito atsajas dėl patogumo. Tarpus dar galima ir surišti skaldos surišėju, tada visai jis nebesižarsto ir būna stabilus. Tai yra įdomesnis takas negu tik trinkelės“, – į R. Ivanauskienės klausimus atsakinėjo ekspertė.

REKLAMA

Be to, tam, kad atskirtų sodą nuo automobilių parkavimo zonos, kuri matosi sėdint terasoje, ir sukurtų jaukumą, specialistė sugalvojo įrengti pergolę. Tai ne tik gražus, bet ir lengvai padaromas elementas iš to, ką galime rasti statybinių prekių parduotuvėse.

Ivanauskų kieme tai galėtų tapti ne tik puikiu būdu atskirti zonas, bet ir vieta, kur būtų galima paleisti augti vijoklines rožes ar kitus vijoklinius augalus.

REKLAMA

REKLAMA

Balta spalva sode – kokius augalus rinktis?

Prakalbusi apie augalus, kuriuos parinko sodui, M. Janulevičienė pirmiausia išskyrė kadagius, kurie, siekiant išvengti chaoso, bus grupuojami po kelis – tris, penkis, septynis. Anot dizainerės, žiemos metu jie ypatingai išryškės, nes yra visžaliai, o šiltuoju laikotarpiu juos pridengs kiti augalai.

Be to, kadangi sodas – monochrominis, spalvų pasirinkimas yra ribotas, tačiau ypatingą vaizdą visais metų laikais padeda kurti kitos augalų savybės:

„Mes turime žaisti daugiau ne su spalvom, o su tekstūrom, lapų formom, dydžiais ir palaikyti žalią koloritą, kurį papildo balti žiedai.

Turim nemažai pavėsio vienoje sklypo pusėje, tad mes baltą dalį siūlome sukurti su astrancijų žiedais, astilbių žiedais, yra žemaūgių arunkų labai gražių, taip pat buvo pageidavimas išsaugoti melsves, kurios yra baltu lapelio krašteliu, jos yra baltų žiedų.

Taip pat siūlome panaudoti beržalapes lanksvas, jos tikrai labai gausiai pražįsta pavasarį ir jos yra mažesnio augumo. Žydi irgi pakankamai trumpai, bet jos turi tendenciją pakartoti žydėjimą du–tris kartus per sezoną.“

Baltos spalvos sodui suteikia ir hortenzijos, kurios ilgai žydi ir stebina savo įspūdingais žiedais. M. Janulevičienė sako parinkusi dvi veisles, kurių aukštis skiriasi, ir rinko tokias, kurios arba visai nerausta, arba rausta minimaliai. Ieškantiems to, ji pataria rinktis „Polar Bear“ ir „White Diamond“ veisles.

REKLAMA

„Taip pat baltą paletę kuria japoninės plukės, kurios žydi antroje vasaros pusėje, link rudens, labai gausiai, labai ilgai, žiemai lieka graži struktūra žiedynų nužydėjusių.

Veronikūnai – irgi antrosios vasaros dalies augalas, baltos žvakės tikrai labai gražios labai ilgai ir jeigu žiema neužklumpa su šlapiu sniegu, jos taip ir gali likti tame želdyne kaip ir plukės, kaip ir kiti žoliniai augalai. Išlieka struktūra nužydėjusio augalo, dar jeigu ji apšerkšnija, tai visai gražiai atrodo“, – pridėjo želdynų dizainerė.

Taip pat bus panaudotos faseno katžolės, girmėtės, įnešančios daugiau baltumos. Šie augalai ilgai žydi, po pirmo žydėjimo juos nukirpus jie atželia, gausiai žydi ir labai kvepia net nejudinant augalo. Pievinis šalavijas „Swan Lake“ taip pat ilgai žydi ir nukirpus galima atnaujinti jo žydėjimą.

Antrojoje vasaros pusėje baltumą sodui suteiks žoliniai augalai: įvairūs miskantai, kuriuos rinko būtent baltu žiedynu. O jei baltos spalvos norisi pavasarį, R. Ivanauskienei ji rekomendavo pasvarstyti apie svogūninių augalų sodinimą: baltų česnakų, tulpių, krokų, kad sodas būtų gyvesnis, kol pabus kiti augalai.

Dėl pokyčių sode – skambutis vaikams

Sodą Aleksandras ir Rima kuria ne tik savo poreikiams, bet ir vaikams bei anūkams – būtent su vaikais iškart nedvejodami tarėsi, ką jie mano apie naują projektą.

REKLAMA

„Aš vaikams išsiunčiau iš karto, net nežiūrėjusi projekto iškart išsiunčiau ir tada vienu metu su sūnumi į Paryžių skambinomės, abudu žiūrėjom tuo pačiu metu ir visi taip tyli, tyli, tyli: „nu faina“.

Mano vaikams įtikti labai sunku, jie labai priekabūs, bet „nu faina“ čia jau buvo viskas, viskas pasakyta“, – džiaugėsi R. Ivanauskienė.

Visą laidą „Svajonių sodai“ žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

„Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 val., per TV3 televiziją!