Daiva gyvena su svetimo žmogaus kepenimis: kiekvieną rytą atlieka 1 veiksmą

Alytuje kalbinta recipientė Daiva Benedikienė sakė, kad ši tradicija jai itin brangi.
„Jau 3,5 metų gyvenu su donoro dovanotomis kepenimis. Nei vienos dienos nepraleidžiu nepadėkojusi – iš pat ryto, vos pabudusi, dėkoju savo donorui. Juk be jo dovanos manęs šiandien nebūtų“, – sako D. Benedikienė.
Dėkingumas ir viltis – kasdieniai palydovai
Moteris teigia kasmet dalyvaujanti organų donorystei skirtuose renginiuose ir sako, kad kiekvienas toks susibūrimas primena visiems, kokią milžinišką reikšmę turi šis sprendimas.
„Kuo daugiau miestų prisijungia prie donorystės iniciatyvų, tuo plačiau galime skleisti šitą žinią. Kuo daugiau žmonių pritars donorystei, tuo daugiau gyvybių bus išgelbėta“, – kalba ji.
Pasak D. Benedikienės, šiuo metu Lietuvoje šimtai žmonių laukia organų transplantacijos, tačiau dalis jų nesulaukia donorų.
„Ši diena man visada primena vieną posakį: kas gali būti gražiau ir prasmingiau už dovanotą gyvenimą?“ – dalinasi Dalia Labukienė, gydytoja, taip pat kalbinta šios simbolinės dienos proga.
Gydytojos patirtis
D. Labukienė dirba dializės centre, todėl kasdien mato žmones, laukiančius naujo inksto, kepenų, plaučių ar kito organo. Ji pasakoja, kaip pasikeičia pacientų akys, kai jie sulaukia transplantacijos – jose atsiranda šviesa, viltis ir nauja gyvenimo prasmė.
„Noriu iš širdies padėkoti donorams. Tai begalinė dovana – atiduoti dalį savęs kitam žmogui“, – įsitikinusi moteris.
Ji pabrėžia, kad taip pat svarbu padėkoti jų artimiesiems, nes donorystės sprendimas dažnai priklauso nuo būtent jų valios, todėl, anot jos, labai svarbu su jais apie tai pasikalbėti iš anksto.
„Padėti kitam žmogui, aukojant jam dalį savęs, yra pati didžiausia meilė. Taigi būkime drąsūs, suvokime prasmę dovanoti, kai galime dovanoti“, – ragina gydytoja D. Labukienė.
Raginimas kalbėtis artėjančių švenčių metu
Iniciatyvos organizatorė Laima Kuckailienė ragina kalbėtis su artimaisiais:
„Būtina kalbėtis su artimaisiais apie savo sprendimą tapti donoru, nes jei, neduok Dieve, ateityje įvyks kokia nelaimė – jiems bus lengviau, kai žinos, kokia buvo jūsų valia.“
Organizatorė viliasi, kad šventiniu laikotarpiu, kai šeimos susėda prie bendro stalo, atsiras laiko ir tokiam svarbiam pokalbiui.
„Artėja šventės – metas, kai galime sustoti, pasikalbėti ir apsispręsti. Galbūt būtent toks pokalbis vieną dieną išgelbės gyvybę“, – sako ji.
