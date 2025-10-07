Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Daiva gyvena su svetimo žmogaus kepenimis: kiekvieną rytą atlieka 1 veiksmą

2025-10-07 15:10 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-07 15:10

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ surengtame renginyje, skirtame pagerbti organų donorų atminimą ir uždegti žvakutes už jų padovanotas gyvybes, šiemet sulaukta ypatingo miestų, mokyklų ir bendruomenių įsitraukimo.

D. Benedikienė, kepenys (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ surengtame renginyje, skirtame pagerbti organų donorų atminimą ir uždegti žvakutes už jų padovanotas gyvybes, šiemet sulaukta ypatingo miestų, mokyklų ir bendruomenių įsitraukimo.

REKLAMA
0

Alytuje kalbinta recipientė Daiva Benedikienė sakė, kad ši tradicija jai itin brangi.

„Jau 3,5 metų gyvenu su donoro dovanotomis kepenimis. Nei vienos dienos nepraleidžiu nepadėkojusi – iš pat ryto, vos pabudusi, dėkoju savo donorui. Juk be jo dovanos manęs šiandien nebūtų“, – sako D. Benedikienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėkingumas ir viltis – kasdieniai palydovai

Moteris teigia kasmet dalyvaujanti organų donorystei skirtuose renginiuose ir sako, kad kiekvienas toks susibūrimas primena visiems, kokią milžinišką reikšmę turi šis sprendimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kuo daugiau miestų prisijungia prie donorystės iniciatyvų, tuo plačiau galime skleisti šitą žinią. Kuo daugiau žmonių pritars donorystei, tuo daugiau gyvybių bus išgelbėta“, – kalba ji.

REKLAMA

Pasak D. Benedikienės, šiuo metu Lietuvoje šimtai žmonių laukia organų transplantacijos, tačiau dalis jų nesulaukia donorų.

„Ši diena man visada primena vieną posakį: kas gali būti gražiau ir prasmingiau už dovanotą gyvenimą?“ – dalinasi Dalia Labukienė, gydytoja, taip pat kalbinta šios simbolinės dienos proga. 

Gydytojos patirtis

D. Labukienė dirba dializės centre, todėl kasdien mato žmones, laukiančius naujo inksto, kepenų, plaučių ar kito organo. Ji pasakoja, kaip pasikeičia pacientų akys, kai jie sulaukia transplantacijos – jose atsiranda šviesa, viltis ir nauja gyvenimo prasmė.

REKLAMA
REKLAMA

„Noriu iš širdies padėkoti donorams. Tai begalinė dovana – atiduoti dalį savęs kitam žmogui“, – įsitikinusi moteris.

Ji pabrėžia, kad taip pat svarbu padėkoti jų artimiesiems, nes donorystės sprendimas dažnai priklauso nuo būtent jų valios, todėl, anot jos, labai svarbu su jais apie tai pasikalbėti iš anksto.

„Padėti kitam žmogui, aukojant jam dalį savęs, yra pati didžiausia meilė. Taigi būkime drąsūs, suvokime prasmę dovanoti, kai galime dovanoti“, – ragina gydytoja D. Labukienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Raginimas kalbėtis artėjančių švenčių metu

Iniciatyvos organizatorė Laima Kuckailienė ragina kalbėtis su artimaisiais:

„Būtina kalbėtis su artimaisiais apie savo sprendimą tapti donoru, nes jei, neduok Dieve, ateityje įvyks kokia nelaimė – jiems bus lengviau, kai žinos, kokia buvo jūsų valia.“

Organizatorė viliasi, kad šventiniu laikotarpiu, kai šeimos susėda prie bendro stalo, atsiras laiko ir tokiam svarbiam pokalbiui.

„Artėja šventės – metas, kai galime sustoti, pasikalbėti ir apsispręsti. Galbūt būtent toks pokalbis vieną dieną išgelbės gyvybę“, – sako ji.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų