Profesorius pasakė, ar kava tikrai „išplauna“ kalcį ir didina inkstų akmenų riziką

Kaip su socialinio tinklo sekėjais dalinosi Kauno klinikų Kulautuvos reabilitacijos ligoninės vadovas, gydytojas kardiologas prof. Raimondas Kubilius, kava yra turbūt labiausiai tyrinėjamas gėrimas – mokslinėje „PubMed“ duomenų bazėje aptinkama bemaž 60 tūkst. nuorodų apie kavą arba kofeiną.
„Liuksemburgas suvartoja daugiausia kavos vienam gyventojui, o JAV – bendrai didžiausią kavos kiekį. 2023/24 m. visame pasaulyje buvo suvartota apie 177 milijonai 60 kilogramų kavos maišų, tai yra 4 milijonais maišų daugiau lyginant su ankstesniaisiais metais. Vien Jungtinėje Karalystėje per dieną išgeriama apie 95 milijonai puodelių“, – rašė jis.
Ar kava tikrai „išplauna“ kalcį ir didina inkstų akmenų riziką?
Gydytojas pasidžiaugė, kad su kolegomis teko prisidėti prie didžiulės apimties leidžiamos knygos („The Link Between Coffee and Health“) apie kavos poveikį sveikatai.
Kaip pasakojo jis, tai yra 726 psl. apimties knyga, susidedanti iš 44 skyrių, ją rengė 80 ekspertų iš viso pasaulio. Kardiologas kartu su kolegėmis parenė skyrius apie kavos ir osteoporozės ryšį bei kaip kavos vartojimas susijęs su padidėjusiu šlapimo rūgšties kiekiu kraujyje.
Kavoje yra daugiau nei 100 biologiškai aktyvių medžiagų.
„Kavoje yra daugiau nei 100 biologiškai aktyvių medžiagų, iš kurių pagrindinė – kofeinas yra natūralus nutraceutikas. Rengtos knygos skyriuose atskleidėme šiuos kavos poveikio mokslinius įrodymus:
- kavos sudėtyje esantis kofeinas ir metilksantinas pasižymi teigiamu poveikiu podagrai, mažindami šlapimo rūgšties kiekį kraujyje ir insulino rezistentiškumą;
- neretai klaidingai manoma, kad kava dėl jos sudėtyje esančių oksalatų didina inkstų akmenų susidarymo riziką (oksalatų kiekis priklauso ir nuo pupelių skrudinimo). 100 ml filtruotos kavos puodelyje yra vos 0,6 mg oksalatų. Kava, priešingai, dėl diuretinių savybių slopina akmenų susidarymą;
- 4 ar daugiau kavos puodeliai per dieną yra reikšmingai susiję su padidėjusia osteoporozės išsivystymo rizika, ypač moterims pomenopauziniu laikotarpiu, nes jų kaulai yra mažesni, trabekulos smulkesnės.
- vartojant daugiau kaip 1000 ml kavos per dieną, kalcio išsiskyrimas padidėja iki 1,6 mmol/l, o vartojant saikingai – kalcio pusiausvyra nekinta.“
Vis tik gydytojas atkreipė dėmesį, kad, vertinant kavos poveikį sveikatai, neatsižvelgiama į kavos pupelių rūšį, auginimo vietą, apdorojimo ir paruošimo būdą (filtruota ir nefiltruota, kava su pienu, cukrumi ir kt).
„O visa tai gali turėti įtakos kofeino kiekiui vartojamame gėrime bei organizmo poveikiui“, – pastebėjo R. Kubilius.
Kiek daugiausiai kavos galima išgerti?
Gydytojo aiškinimu, vienas kavos puodelis turi vidutiniškai 95 mg kofeino, o žmogus vidutiniškai suvartoja 3–5 kavos puodelius. „Amerikos dietologų asociacijos rekomenduojama norma yra iki 4 puodelių, arba 400 mg kofeino per dieną“, – su naujienų portalu tv3.lt dalinosi R. Kubilius.
Pasak jo, dauguma galimo teigiamo kavos poveikio teiginių grindžiami prielaida, kad kofeinas pasižymi antioksidaciniu ir priešuždegiminoi poveikiu, ilgainiui galinčiu padėti apsisaugoti nuo lėtinio uždegimo sukeltų lėtinių ligų.
Amerikos dietologų aosciacijos rekomenduojama norma yra iki 4 puodelių, arba 400 mg kofeino per dieną.
„Eksperimentiniai modeliai ir tyrimai su žmonėmis (nors kiek prieštaringi) atskleidė, kad vartojant kavą mažėjo uždegimo žymenų (interleukino 6, tumoro nekrozės faktoriaus α, interferonas γ ir kt.) koncentracija kraujyje. Pagrindiniai kavos komponentai, kurie, kaip aprašyta, daro tokį poveikį, yra fenoliniai junginiai, kofeinas, diterpenai, trigonelinas ir melanoidinai“, – dėstė jis.
Koks terapinis poveiki būdingas kavai?
Gydytojas kartu pasidalino keliais faktais apie terapinį kavos poveikį.
- Graikijos Ikarijos saloje, kur gyvena daugiausia šimtamečių, nustatyta, kad jie suvartoja 600–800 kavos per dieną. Svarbi žinutė, tyrinėjantiems ilgaamžiškumą.
- 2016 m. atlikta pirmoji sisteminė apžvalga įrodė, kad vidutinis kavos vartojimas mažina šlapimo rūgšties kiekį kraujyje. Todėl kava gali būti rkeomenduojama kaip podagros prevencijai.
- Apibendrinti tyrimai rodo, kad kavos vartotojams Parkinsono ligos pasireiškimas yra net 25 proc. mažesnis. Mokslininkai šį kofeino poveikį aiškina, neuroprotekciniu kofeino poveikiu, aktyvuojančiu specifinius neuroprotekcijos signalinius kelius, o kofeino metabolitas paraksentinas blokuoja suaktyvėjusius A2A receptorius Parksino ligos metu.
- Pakankamas kavos, arbatos suvartojimas, arba reikiama kofeino koncentracija kraujyje yra reikšmingai susijusi su geresniu kognityvinių funkcijų išsaugojimu ir mažesne demencijos išsvystymo rizika.
- Ilgalaikėje stebėsenos tyrime, sekusiame daugiau nei 46 000 vyrų įpročius, konstatuota, kad greta įvairiausių kitų veiksnių, vyrų, kurie vartojo vidutiniškai 4 kavos puodelius per dieną tulžies pūslės išsivystymo rizika buvo mažesnė, lyginant su mažai vartojusiais. Kava be kofeino tokiu poveikiu nepasižymėjo.
- Stebimas atvirkštinis ryšys tarp kavos vartojimo ir kolorektalinio, krūties, prostatos vėžio išsivystymo
- Labai svarbu! Nėščiosioms patariama riboti ar visai atsisakyti kavos, nes kofeinas per placentą patenka į vaisių ir yra susijęs persileidimais ar mažesniu kūdikio svoriu gimus.
