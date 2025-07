Profesorius prabilo apie didžiulę lietuvių daromą klaidą: galvoja, neskauda, o atveža jau su infarktu

Kauno klinikų Kulautuvos reabilitacijos ligoninės vadovas, gydytojas kardiologas prof. Raimondas Kubilius pasidalino istorijomis, kurios galėjo baigtis kitaip, jei pacientai būtų laikęsi gydytojo nurodyto režimo.

Vietoj vaistų – baltymingas gėrimas su gerosiomis bakterijomis

Kaip pasakojo gydytojas, po atliktos širdinės operacijos medicininei reabilitacijai atvyko 60 metų nesulaukęs Sigitas (vardas čia ir toliau pakeistas, – red. past.).

„Į gydymo įstaigą pateko po sėkmingo praeivių gaivinimo, įvykus klinikinei mirčiai. Sigitui jau prieš keletą metų buvo nustatyta širdies liga, rekomenduotas operacinis gydymas, tačiau operacijos jis atsisakęs, jokių vaistų nevartojęs (!), išskyrus kasdien baltymingą gėrimą, praturtintą gerosiomis bakterijomis. Vyras tiesiog manė, jeigu širdies neskauda ir nėra varginančių simptomų, būklė yra nepavojinga“, – dalinosi kardiologas socialiniame tinkle.

6 rūšių vaistų po infarkto pasirodė per daug

Tuo metu 66 m. Birutė nukreipta medicininei reabilitacijai po įvykusio širdies infarkto, užsikimšus širdies kraujagyslių stentams, to priežastis – netinkamai vartojami vaistai.

„Pacientei susirgus miokardo infarktu į širdies kraujagysles buvo implantuoti stentai ir, kaip įprasta, paskirti 6 rūšių skirtingi vaistai (nuo krešėjimo, cholesterolio, padidinto kraujo spaudimo).

Pacientei pasirodė, kad vartoti 6 skirtingas tabletes dienoje yra per daug, tai nusprendė gerti tiesiog po vieną tabletę per dieną, t. y. šešias tabletes išgerdavo ne per 1 dieną, o po vieną skirtingą tabletę kas šešias dienas. Beje, implantavus stentą, per dieną geriami vien 2 skirtingi vaistai mažinantys kraujo krešėjimą, tačiau pacientei šiuos vaistus išpuolė gerti vos kartą per savaitę“, – pasakojo R. Kubilius.

Prašė brangesnių vaistų, nes „draugui padėjo“

55 m. Arvydas į reabilitacijos įstaigą atvyko taip pat atvyko po patirto ūminio miokardo infarkto. Kaip nurodė gydytojas, apie širdies ligą žinojo, kuomet prieš metus atliktame širdies kompiuterinės tomografijos tyrime buvo diagnozuotas 75 proc. kraujagyslės susiaurėjimas.

„Po tyrimo kardiologo konsultacijai neatvyko. Vaistų nevartojo, manydamas, kad nieko blogo nenutiks. Reabilitacijos įstaigoje aptariant vaistų vartojimo režimą, pacientas paprašė jam paskirti brangius, nekompensuojamus leidžiamuosius vaistus nuo cholesterolio, nes įsitikinęs, kad jie efektyvesni, juolab, juos vartoja vienas jo draugų.

Pacientui priminėme, kad gydymas pradedamas nuo geriamųjų cholesterolio koncentraciją mažinančių vaistų, ir tik tais atvejais, kai juos skiriant maksimaliomis dozėmis nepavyksta pasiekti tikslų, svarstomas inovatyvių vaistų skyrimas“.

Portalas tv3.lt primena, kad profesorius yra pasakojęs ir daugiau tokių istorijų, kurios baigėsi net mirtimi.

Vaistus paprastai tenka vartoti iki gyvenimo pabaigos

Pasak gydytojo, iš tokių istorijų galima pasimokyti bent keletos svarbių dalykų.

„Pacientui nustačius didelę kardiovaskulinę riziką arba širdies ligą, būtinas nuolatinis kruopštus vaistų vartojimas, paprastai iki gyvenimo pabaigos. Pavyzdžiui, persirgus širdies infarktu skiriamas 5–7 rūšių kasdienis vaistų vartojimas. Ilgainiui vaistų kiekis ir dozės gali būti koreguojamos“, – akcentavo R. Kubilius.

Jis pabrėžė, kad vaistų vartojimo efektyvumą persirgusiems miokardo infarktą arba labai didelės kardiovaskulinės rizikos pacientams lemia, kaip pavyksta pasiekti reikiamas vertes, pvz., AKS <140/90 mmHg, MTL-C (blogasis) < 1,4 mmol, ApoB < 2,2 mmol/l, sergantiems cukriniu diabetu – HbA1c < 7 proc.

„Būtinas atidus gydytojų rekomendacijų laikymasis: pavyzdžiui, įrodyta, kad rūkymo metimas sulaukus 70 m. yra bene efektyviausia priemonė apsisaugant nuo pakartotinio miokardo infarkto.

Įvykus infarktui gyvenimas nesustoja, kruopščiai įsitraukiant į medicininę reabilitaciją bei išlaikant kasdienį fizinį aktyvumą reikšmingai gerėja paciento savarankiškumas ir funkcinė būklė“, – komentavo gydytojas.

Kardiologo patarimai. kaip saugotis nuo širdies ir kraujagyslių ligų

R. Kubilius priminė, kad namiškiai turi kontroliuoti, kaip pacientas vartoja vaistus, ar visus vaistus pagal receptą išsipirko. Kaip žinia, čia neatsakingesni būna vyrai.