Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po populiarios operacijos moteris niekada nebegalės kalbėti ar vaikščioti: įspėja visus

2025-10-13 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 15:55

Floridoje gyvenanti Daidys Pena Garces po braziliškos sėdmenų pakėlimo operacijos liko kovoti už savo gyvybę.

Daidys Pena Garces (tv3.lt koliažas)

Floridoje gyvenanti Daidys Pena Garces po braziliškos sėdmenų pakėlimo operacijos liko kovoti už savo gyvybę.

REKLAMA
0

Dienraštyje „The Mirror“ teigiama, jog po nesėkmingos braziliškų sėdmenų operacijos moteris nebegali vaikščioti, kalbėti ar pati valgyti.

Operaciją atliko nekompetetingas chirurgas

Daidys Pena Garces operaciją atliko nekompetentingas chirurgas, o po kelių savaičių ji patyrė plaučių emboliją, kuri sukėlė sunkų smegenų pažeidimą. Kaip teigė jos vyras Jorge'as Fernandez'as, 50-metė moteris nebegali vaikščioti ir kalbėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras, kuris tapo savo 50-metės žmonos globėju, dabar pateikė ieškinį teismui.

„Ji buvo mano pirmoji, kaip ir mano pirmoji meilė... Dabar ji niekada daugiau nebegalės kalbėti, vaikščioti ar valgyti pati,“ – teigė moters vyras.

REKLAMA
REKLAMA

Brazilijos sėdmenų pakėlimas apima riebalų paėmimą iš klubų, pilvo ir kitų sričių liposukcijos būdu, prieš juos įšvirkštant į sėdmenis. Garces, kurios operacija buvo atlikta Majamyje, Floridoje, teigia, kad jai nebuvo pranešta apie su operacija susijusius pavojus.

REKLAMA

Nors ekspertai jau seniai įspėja apie Brazilijos sėdmenų pakėlimo operacijų pavojus, kurie gali būti mirtini, pacientės vis tiek nori operuotis, tikėdamasi gauti didesnį ir stangresnį užpakalį.

Ponia Garces po operacijos 2023 m. gegužę susirgo, ir po kelių mėnesių ligoninėje jos prognozės atrodo niūrios.

Jos vyro advokatė Lavenia Santos WSVN sakė:

„Ši plaučių embolija įvyko dėl šios operacijos... Garces nebūtų atlikusi rizikingos plastinės operacijos, jei būtų žinojusi, kad chirurgas nėra kvalifikuotas ir sertifikuotas plastikos chirurgas. Moteris neturi jokios idėjos, kad ją gydo ne sertifikuotas plastikos chirurgas.

REKLAMA
REKLAMA

Tai tiesiog neteisinga. Jei visuomenė tai žinotų, tikriausiai nebūtų taip linkusi eiti, nepaisant kainos. Tai, kas nutiko jai, neturėtų nutikti niekam.“

Atlikti tokią operaciją sertifikatas nereikalingas

Tačiau Floridoje nėra teisinio reikalavimo, kad gydytojas, atliekantis brazilišką sėdmenų pakėlimą, būtų sertifikuotas plastikos chirurgas.

„Daidys reikėjo skubios medicininės pagalbos ir ji buvo paguldyta į ligoninę septyniems mėnesiams dėl plaučių embolijos...

Dabar Daidys negali atlikti jokių kasdienių veiklų be pagalbos. Be ilgo reabilitacijos proceso, ji dabar turi padengti didėjančias medicinines sąskaitas ir tęsti gydymą,“ –  teigiama „GoFundMe“ puslapyje, siekiant padėti Garces atlikti kasdienes veiklas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų