Po populiarios operacijos moteris niekada nebegalės kalbėti ar vaikščioti: įspėja visus

Dienraštyje „The Mirror“ teigiama, jog po nesėkmingos braziliškų sėdmenų operacijos moteris nebegali vaikščioti, kalbėti ar pati valgyti.
Operaciją atliko nekompetetingas chirurgas
Daidys Pena Garces operaciją atliko nekompetentingas chirurgas, o po kelių savaičių ji patyrė plaučių emboliją, kuri sukėlė sunkų smegenų pažeidimą. Kaip teigė jos vyras Jorge'as Fernandez'as, 50-metė moteris nebegali vaikščioti ir kalbėti.
Vyras, kuris tapo savo 50-metės žmonos globėju, dabar pateikė ieškinį teismui.
„Ji buvo mano pirmoji, kaip ir mano pirmoji meilė... Dabar ji niekada daugiau nebegalės kalbėti, vaikščioti ar valgyti pati,“ – teigė moters vyras.
Brazilijos sėdmenų pakėlimas apima riebalų paėmimą iš klubų, pilvo ir kitų sričių liposukcijos būdu, prieš juos įšvirkštant į sėdmenis. Garces, kurios operacija buvo atlikta Majamyje, Floridoje, teigia, kad jai nebuvo pranešta apie su operacija susijusius pavojus.
Nors ekspertai jau seniai įspėja apie Brazilijos sėdmenų pakėlimo operacijų pavojus, kurie gali būti mirtini, pacientės vis tiek nori operuotis, tikėdamasi gauti didesnį ir stangresnį užpakalį.
Ponia Garces po operacijos 2023 m. gegužę susirgo, ir po kelių mėnesių ligoninėje jos prognozės atrodo niūrios.
Jos vyro advokatė Lavenia Santos WSVN sakė:
„Ši plaučių embolija įvyko dėl šios operacijos... Garces nebūtų atlikusi rizikingos plastinės operacijos, jei būtų žinojusi, kad chirurgas nėra kvalifikuotas ir sertifikuotas plastikos chirurgas. Moteris neturi jokios idėjos, kad ją gydo ne sertifikuotas plastikos chirurgas.
Tai tiesiog neteisinga. Jei visuomenė tai žinotų, tikriausiai nebūtų taip linkusi eiti, nepaisant kainos. Tai, kas nutiko jai, neturėtų nutikti niekam.“
Atlikti tokią operaciją sertifikatas nereikalingas
Tačiau Floridoje nėra teisinio reikalavimo, kad gydytojas, atliekantis brazilišką sėdmenų pakėlimą, būtų sertifikuotas plastikos chirurgas.
„Daidys reikėjo skubios medicininės pagalbos ir ji buvo paguldyta į ligoninę septyniems mėnesiams dėl plaučių embolijos...
Dabar Daidys negali atlikti jokių kasdienių veiklų be pagalbos. Be ilgo reabilitacijos proceso, ji dabar turi padengti didėjančias medicinines sąskaitas ir tęsti gydymą,“ – teigiama „GoFundMe“ puslapyje, siekiant padėti Garces atlikti kasdienes veiklas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!