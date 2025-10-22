Vagysčių banga Prancūzijoje: ištuštintas dar vienas muziejus

Šis, kol kas naujausias incidentas įvyko sekmadienio naktį įsilaužus į „Denis Diderot švietimo namų“ muziejų šiaurės rytų Prancūzijos Landro mieste. Jame saugomi XVIII a. rankraščiai, laiškai ir istoriniai daiktai.
Trečiadienį paskelbtame vietos valdžios institucijos pranešime teigiama, kad vagys pagrobė apie 2 tūkst. sidabrinių ir auksinių monetų. Pirminis tyrimas leidžia manyti, kad jie savo grobį rinkosi labai kvalifikuotai ir tiksliai.
Nuo rugsėjo pradžios Prancūzijos muziejuose įvykdyta serija vagysčių, kurios visos vyko pagal panašų modelį, o vagių taikiniu tapo įvairios vertybės, pavyzdžiui, juvelyriniai dirbiniai, monetos ar didelės istorinės vertės daiktai. Kol kas neaišku, ar šie nusikaltimai susiję tarpusavyje.
Spalio viduryje šalies pietvakariuose esančiame Serano mieste esantis Jacqueso Chiraco muziejus per 48 valandas buvo apiplėštas du kartus. Muziejuje saugoma apie 5 tūkst. diplomatinių dovanų, kurias J. Chiracas gavo per dvi kadencijas, kurias praleido Prancūzijos prezidento poste (1995-2007 m.).
Vagys kelis kartus pasidarbavo ir rugsėjį – vos per dvi savaites plėšikai apšvarino Nacionalinį Adrieno Dubouché muziejų Limože ir Paryžiaus Gamtos istorijos muziejų.
Limože buvo pagrobti trys nacionalinėmis vertybėmis laikomi kiniško porceliano dirbiniai, kurių vertė siekia 6,5 mln. eurų.
Vos po keleto dienų vagys iš Paryžiaus Gamtos istorijos muziejaus pavogė kelis aukso grynuolius, kurių vertė – 1,5 mln. eurų. Atliekant tyrimą Barselonoje buvo suimta 24 metų Kinijos pilietė. Kol kas nėra aišku, ar ji veikė viena, ar su bendrininkais.
Vagystė Luvre
Na, o didžiausią atgarsį sukėlęs nusikaltimas sekmadienį vidury baltos dienos įvykdytas Luvre, kur kaukėti vagys išsinešė aštuonis juvelyrinius dirbinius. Be kita ko, jų grobiu, kurio vertė siekia 88 mln. eurų, tapo ir Napoleono šeimai kadaise priklausiusi diadema, vėrinys bei apyrankė.
Luvras duris lankytojams vėl atvėrė trečiadienį. Nors muziejus atsidarė įprastu laiku, 9 val. ryto (7.00 val. Grinvičo laiku), Apolono galerija, kurioje įvyko vagystė, kol kas lieka uždaryta, remdamasis muziejaus suteikta informacija pranešė transliuotojas „France Info“.
