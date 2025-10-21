Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune pavogtą „Land Rover“ policininkai po poros valandų surado Vilniuje

2025-10-21 16:26 / šaltinis: BNS
2025-10-21 16:26

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vos per kelias valandas po vagystės surado pavogtą visureigį „Land Rover“ ir sulaikė įtariamąjį.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

0

Kaip antradienį pranešė Kauno apskrities policija, spalio 20-osios rytą, apie 8.15 val., Kaune, Pramonės prospekte, buvo pastebėta, kad iš daugiabučio kiemo pavogtas užvestas automobilis „Land Rover“, pagamintas 2004 metais. Padaryta turtinė žala siekė apie 3 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų ir jau tą pačią dieną, apie 10.25 val., Vilniuje, Savanorių prospekte, surado pavogtą automobilį ir sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą teisėsaugos pareigūnams žinomą Kauno rajono gyventoją, gimusį 1998 metais. Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.

Kauno miesto Dainavos policijos komisariate dėl šio įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas.  

