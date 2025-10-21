Kaune pavogtą „Land Rover“ policininkai po poros valandų surado Vilniuje

Kaip antradienį pranešė Kauno apskrities policija, spalio 20-osios rytą, apie 8.15 val., Kaune, Pramonės prospekte, buvo pastebėta, kad iš daugiabučio kiemo pavogtas užvestas automobilis „Land Rover“, pagamintas 2004 metais. Padaryta turtinė žala siekė apie 3 tūkst. eurų.
Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų ir jau tą pačią dieną, apie 10.25 val., Vilniuje, Savanorių prospekte, surado pavogtą automobilį ir sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą teisėsaugos pareigūnams žinomą Kauno rajono gyventoją, gimusį 1998 metais. Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.
Kauno miesto Dainavos policijos komisariate dėl šio įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas.
