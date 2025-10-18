„Grįžtame į 90-uosius“ – gyventojai netveria pykčiu, kaip Vilniuje siaučia nusikaltėliai

Socialiniuose tinkluose, įvairiose skirtingų Vilniaus mikrorajonų grupėse, plinta įspėjimai gyventojams apie įsibrovėlius rūsiuose ar sandėliuose, raginama būti atsargiems, saugoti savo daiktus.
Štai toks įrašas prieš savaitę pasirodė Karoliniškių mikrorajono grupėje:
„DĖMESIO: pastebėti bandymai įsilaužti į rūsius prie Kavoliuko g. 16 ir Laisvės pr. 44 (įsilaužė). Prašome: nepalikite rūsiuose vertybių, kurias lengvai būtų galima išnešti; užrakinkite rūsių duris. Jeigu matote įtartiną veiklą — skambinkite 112.“
Panašų įrašą parašė ir Naujamiesčio gyventoja: „DĖMESIO! Rajone siaučia vagis. Bandė įsilaužti į sandėliukus Baltame Lape 12 ir 16 val!! BŪKITE ATSARGŪS!“
Po šiais įrašais pasipylė komentarai, kur žmonės masiškai pradėjo dalintis panašiomis patirtimis, pastebėję įtartinus asmenis arba nukentėję nuo jų.
„Kaip tik kažkas prieš keletą valandų kėsinosi į mano vaiko vežimėlį šalia buto durų, Mindaugo 23. Ačiū kaimynui, kuris būtent tą minutę ėjo iš namų; vagis jį pamatęs iškart spruko. Gavau pamoką laiptinėje vežimėlio nebelaikyti. Žmonės, saugokite savo daiktus!“ – rašė Naujamiesčio gyventoja.
„Ir Maciulevičiaus gatvėje 20 namo apvogė rūsį, kaẓ̌koks siaubas darosi“, – guodėsi moteris iš kito mikrorajono.
„L. Asanavičiūtės g. 8 irgi įsilaužė į kelis rūsius“, – antrino mergina.
„Grįžtame į senus 90-uosius...“, – nuostabos ir nusivylimo neslėpė komentatorė.
Bendrijos pirmininkas: „Panašu, kad masiškai vyksta rūsių įsilaužimai“
Daugiabučių, kuriuose įvyko įsilaužimai, namų savininkų bendrijos pirmininkas Justinas Kersis naujienų portalui nurodė, kad tokių atvejų paskutiniu metu yra itin daug. Anot jo, laimei, didelės žalos nepadaryta, tačiau vis tik tokie atvejai neramina gyventojus.
„Spalio 7 dieną paskambino gyventojai iš Laisvės pr. 44, kad yra sulaužyta spyna į rūsį. Nuėjus patikrinti – tikrai rūsys išlaužtas, net pačios šerdelės nebuvo likę, ji sulaužyta. Patikrinus rūsį radome tik vieno rūsio duris galimai išlaužtas, galimai paliktas atidarytas. To rūsio savininkė kaip tik prieš porą dienų mirusi buvo, tai patvirtinti, ar kažką svarbaus išnešė negalime.
Tada kitą dieną, spalio 8, paskambina vakare, 18 val, kad kitos laiptinės taip pat šerdelė sugadinta, sukasi, bet neatsidaro durys. Tai buvo Kavoliuko g. 16. Kiek suprantu, kiek mačiau, įeiti negalėjo, durys užstrigusios. Buvau patikrinti, tai šerdelė paskui išsiėmė, ji buvo per pusę lūžusi“, – pasakoja J. Kersis.
Kalbėdamas apie nuostolį, bendrijos pirmininkas nurodo, kad bendrai taisymo darbų suma yra apie 80 eurų, tačiau dar prisidėtų ir kitos išlaidos.
Pavyzdžiui, meistro iškvietimas, kuris pakeistų išlaužtą durų šerdį, būtų apie 80 eurų, tačiau dar reikėtų padaryti raktų kopijas, kurių vieneto kaina – 5 eurai. Todėl namo gyventojams bendrai išeina šioks toks nuostolis bet kuriuo atveju.
J. Kersis pasakoja, kad po pasikartojančių incidentų nusprendė informuoti savo bendrijos gyventojus bei visą Karoliniškių grupę bendrai, kad siaučia tokie žmonės bei gyventojai būtų budrūs.
„Iš grupės komentarų panašu, kad šiuo metu masiškai vyksta rūsių įsilaužimai. Apie tai jokios informacijos nėra, policija neskalbia. Pagal komentarus mačiau, kad jau daugiau nei į 10 rūsių buvo įsilaužta, vienur pagavo vagį, kitur ne.
Informavau gyventojus, kad jie nelaikytų nieko lengvai išnešamo iš rūsio, kas yra svarbu. Jokių prietaisų, daiktų, dviračių ir pan., nes tokiu atveju nuostolis būtų žymiai didesnis“, – pažymi jis.
Kiekis, kiek daiktų pavogta, neaiškus, o taip pat nežinoma ir dėl tikslaus nuostolio. Vis dėlto pirmininko teigimu tikėtina, kad nuostolis nėra didelis, tačiau neatmeta galimybės, kad kitur jis gali būti kur kas didesnis.
Policija fiksuoja daug tokių atvejų, nurodo ką dažniausiai išsineša
Vilniaus apskrities policijos atstovės Julijos Samorokovskos teigimu, policija yra gavusi ne vieną pranešimą dėl įsilaužimų į daugiabučių rūsius ir sandėliukus Karoliniškių bei gretimuose rajonuose.
„Šiuo metu Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate atliekami 19 ikiteisminių tyrimų dėl tokių vagysčių.
Nustatyta, kad nusikalstamos veikos buvo vykdomos maždaug nuo rugsėjo 23 d. iki spalio 12 d. – dažniausiai išlaužiant rūsių duris ir pagrobiant ten laikomus daiktus, tokius kaip įrankiai, dviračiai, žūklės reikmenys ir kt.“ – nurodo policijos atstovė.
Anot policijos, šiuo metu yra intensyviai dirbama, renkama ir sisteminama informacija, ties įtariamųjų nustatymu.
Taip pat policija pateikia rekomendacijas gyventojams, ką daryti ir kaip elgtis, siaučiant įtariamiesiems:
„Gyventojams rekomenduojame:
- Pasitikrinti savo sandėliukus, net jei seniai ten lankėtės, ir prireikus pranešti apie galimą įsilaužimą numeriu 112.
- Nelaikyti vertingų daiktų rūsiuose ar patalpose, kurios nėra apsaugotos.
- Įrengti papildomas spynas, vaizdo stebėjimą ar judesio jutiklius – tai gali padėti tiek apsaugoti turtą, tiek fiksuoti įtariamuosius.
- Atkreipti dėmesį į įtartinus asmenis ar automobilius prie daugiabučių ir apie juos pranešti policijai“, – nurodo policijos atstovė.
