Prieš pat pasirodymą apvogta garsi šokėja: „Lenda keisčiausi scenarijai“

Morta Smit savo socialiniuose tinkluose pasidalino visa istorija su vagyste ir leido ja pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pavogtas svarbus rekvizitas
Žinoma burlesko šokėja Morta Smit dar visai neseniai nustebino ne tik burlesko bendruomenę, bet ir gerbėjus, kuomet pristatė milžinišką taurę, kaip rekvizitą, kurioje sėdėjo pati.
Moteris ir vėl turėjo nustebinti gerbėjus ir pasirodyti ant scenos, tačiau pagrindinis pasirodymo rekvizitas buvo pavogtas.
Morta savo socialiniuose tinkluose pasidalino nutikusia istorija ir išgyvenimais. Moteris rašė:
„Buvo sunkiausias savaitgalis mano karjeroje.
Kodėl nedalyvavau tarptautiniame burleskos festivalyje, nors turėjau ten dalyvauti?
Pasirodymo premjeros išvakarėse vyrai su mikriuku atvažiuoja pasikrauti taurę iš garažo, kad galėtų ją sumontuoti ant scenos. Kitą dieną turėjo laukti didžiausias šou. Greitai supratome, kad pagrindinės taurės dalies nėra. Ta prasme, dingo? Pavogė? Išgaravo?
Pradžioje man šokas, nepriimu realybės. Dar juokauju su laukiančiais vyrais, kad be reikalo važiavo iš kito miesto galo, ar nepavargo. Atrodo – tuoj viskas atsiras ir kartu pasijuoksim, nes kitaip negali būti, taip nevyksta, nesąmonė. Tada supratau, jog nuplaukė didžiausias mano metų darbas.
Svajonių projektas į kurį sudėjau mėnesių mėnesius planavimo, streso, nemiegotų naktų. Brangu buvo? Brangu. Bet šitą dar galima kažkaip atpirkti. Skaudžiausia, kad tris mėnesius puošiau ją savo rankomis. Klijavau miniatiūrinį kristaliuką prie kristaliuko, nuo ryto iki vakaro. Lyginau kraštelius, kad net lig šiol prikišus nosį būtų gražu.
Tas 100000 kristalų – tai ne marketinginis triukas. Tikrai tiek darbo sudėta, išmyluota kiekviena detalė, svajojant apie tą momentą, kai viskas sublizgės ant scenos įsijungus išviesoms.
Aš į ašaras. Kviečiame policiją ir pildau pareiškimą dėl vagystės. Tuo pačiu galvoje netelpa, kas ir kodėl galėjo iš mano pačios namų pavogti tokį daiktą, kurio praktiškai niekam daugiau nepanaudosi. Lenda keisčiausi scenarijai, kuriais pati netikiu.
Kai policija darė savo darbą, apėjome visus krūmus, kiemus, griovius ir pakraščius. Savaitgalis turėjo būti įsisukus tarp korsetų, blizgučių, rampos šviesų ant scenos. Gavosi su treningais, nuverktomis akimis, neplauta galva ir telefono žibintuvėliu po krūmus.
Jau buvau praradusi viltį. Susitaikiusi, kad reikės susiimti ir visą kelionę pradėti iš naujo. Bus sunku, ims pyktis ir neviltis, bet vis tiek padarysiu. Darymo būdu, nes pasiduoti nėra varianto. Ne mano stilius. Ir pirmadienį ryte gaunu skambutį, su pranešimu, jog rado.
Man iš džiaugsmo atjungia kojas, bet tuo pačiu ir galvoje netelpa, kaip taip galėjo atsitikti. Pamoka – būkite žmonės, drauskite savo turtą, būkite atidūs ir saugokite savo turtą.
Mano tarptautinė premjera nuplaukė, tačiau tai reiškia, jog turėsiu susikurti sau naują“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!