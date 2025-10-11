Išardė „iPhone“ vagių tinklą: telefonus pardavinėjo už 5 tūkst. eurų

O pavogtus išmaniuosius vagys išgabeno į Kiniją, kur juodojoje rinkoje juos parduodavo už maždaug 5000 eurų už vienetą.
Vos akimirksnis ir dviratininkas Londono gatvėje iš merginos rankų išplėšia telefoną. Tokių atvejų, kai juodais drabužiais vilkintys vyrai, važiuodami dviračiais ar paspirtukais, išplėšia iš Londono gyventojų rankų jų išmaniuosius telefonus, yra tūkstančiai. Statistika rodo, kad kas šešias minutes Londono metropolyje vagys iš žmonių kišenių ar iš rankų išplėšia „Apple“ telefoną.
Išardė didžiausią vagišių tinklą
Socialiniuose tinkluose britų sostinės gyventojai dalijasi savo patirtimi, kaip darbuojasi šie vagišiai. Dažniausiai jie veikia poromis: vienas nukreipia aukos dėmesį, o kitas pavagia „iPhone“.
„Mano draugei pavogė telefoną Piccadilly Circus aikštėje – vienas vaikinas priėjo prie mūsų ir pradėjo kalbinti: „Jūs tokios gražios, kaip sekasi?“ – ir panašiai. Jis nieko rimto nesakė, tiesiog užkalbino. Vėliau supratome, kad tuo metu kažkas priėjo iš nugaros ir ištraukė jai telefoną iš kišenės“, – pasakoja nukentėjusios merginos draugė.
Londono policija, jau metus medžiojanti nusikalstamas gaujas, vagiančias telefonus, pranešė išardžiusi didžiulį tinklą. Per pastarąsias dvi savaites pareigūnai sulaikė apie 50 asmenų, įtariamų 40 tūkstančių mobiliųjų telefonų kontrabanda.
Pavogtus įrenginius nusikaltėliai siunčia į Kiniją, kur juodojoje rinkoje „iPhone“ parduodami už beveik 5000 eurų. O patys vagišiai, veikiantys Londone, už kiekvieną pavogtą telefoną gauna maždaug 350 eurų atlygį.
Policija teigia, kad ši išardyta gauja atsakinga už 40 procentų visų telefonų vagysčių, įvykdytų Didžiosios Britanijos sostinėje.
