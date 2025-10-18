Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune iš buto pagrobta grynųjų bei aukso dirbinių už 25,8 tūkst. eurų

2025-10-18 09:44 / šaltinis: BNS
2025-10-18 09:44
Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila
0

Kaune iš buto pagrobta grynųjų bei aukso dirbinių už 25,8 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.

Anot pranešimo, penktadienį apie 17 val. į Kauno apskrities policiją kreipėsi vyras (gimęs 1971 metais), kuris pareiškė, kad tą pačią dieną, nuo 8.55 val. iki 17.16 val. Kaune, Pramonės prospekte, nenustatyti asmenys, išdaužę buto langą ir patekę į vidų, pagrobė aukso dirbinius bei grynuosius pinigus.

Turtinis nuostolis siekia 25,8 tūkst. eurų. Dėl įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų