Kaune iš buto pagrobta grynųjų bei aukso dirbinių už 25,8 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.
Anot pranešimo, penktadienį apie 17 val. į Kauno apskrities policiją kreipėsi vyras (gimęs 1971 metais), kuris pareiškė, kad tą pačią dieną, nuo 8.55 val. iki 17.16 val. Kaune, Pramonės prospekte, nenustatyti asmenys, išdaužę buto langą ir patekę į vidų, pagrobė aukso dirbinius bei grynuosius pinigus.
Turtinis nuostolis siekia 25,8 tūkst. eurų. Dėl įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
