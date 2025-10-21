Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Suma tikrai įspūdinga“: Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę

2025-10-21 21:02 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-21 21:02

Luvre įvykdyta šimtmečio vagystė įgauna vis didesnį mastą – muziejaus kuratorius paskelbė, kad per praeitą sekmadienį įvykdytą brangenybių apiplėšimą patirta ekonominė žala siekia net 88 milijonus eurų.

„Suma tikrai įspūdinga“: Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (nuotr. SCANPIX)

Luvre įvykdyta šimtmečio vagystė įgauna vis didesnį mastą – muziejaus kuratorius paskelbė, kad per praeitą sekmadienį įvykdytą brangenybių apiplėšimą patirta ekonominė žala siekia net 88 milijonus eurų.

1

Apie tai antradienį RTL eteryje pareiškė Paryžiaus prokurorė Laura Beccuau.

„Ši suma tikrai įspūdinga, tačiau reikia nepamiršti, kad tai yra ekonominė žala, kuri negali būti lyginama su istorine žala, padaryta šiuo vagystės atveju“, – pridūrė ji.

Prokurorė taip pat išreiškė viltį, kad nusikaltėliai nesiryš „išardyti“ ar „perlydyti“ brangakmenių, siekdami juos parduoti.

Vagystė truko mažiau nei 10 minučių

Muziejaus apiplėšimas įvyko spalio 19 d. ryte ir truko mažiau nei 10 minučių. Iš viso buvo pavogti devyni Napoleono ir imperatorienės Eugenijos brangakmeniai. Iš jų jau rasti du: skubotai pažeista Eugenijos karūna ir dar vienas daiktas.

Tai buvo naujausia vagystė iš Prancūzijos muziejų pastaraisiais mėnesiais, todėl valdžios institucijos skuba stiprinti apsaugos priemones. Dešimtys tyrėjų vis dar ieško kaltininkų, remdamiesi teorija, kad tai buvo organizuota nusikalstama grupuotė. 

Vagys užlipo ant sunkvežimio užkeltomis kopėčiomis ir įsilaužė į muziejų, o bėgdami pametė deimantais nusagstytą karūną. 

L. Beccuau patvirtino, kad sekmadienio apiplėšime dalyvavo keturi asmenys, ir teigė, kad valdžios institucijos analizuoja įvykio vietoje rastus pirštų atspaudus. Detektyvai ieško vaizdo kamerų aplink Luvrą ir pagrindiniuose greitkeliuose iš Paryžiaus įrašų, tikėdamiesi aptikti motoroleriais pabėgusių plėšikų pėdsakų. 

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas patikino, kad kaltininkai bus sugauti ir patraukti atsakomybėn. 

