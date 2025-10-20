Macronas pažadėjo: vagys, apšvarinę Luvrą, bus sugauti

„Paryžiaus prokuratūrai vadovaujant visur daroma viskas, kad tai (juvelyrinius dirbinius) pasiektume“, – socialiniuose tinkluose išplatintame pranešime nurodė E. Macronas.
Anksčiau sekmadienį Prancūzijos kultūros ministerija nurodė, kad iš Luvro buvo pavogti aštuoni „neįkainojami“ papuošalai, įskaitant smaragdų ir deimantų vėrinį.
Grandininiais pjūklais ginkluoti plėšikai sekmadienį įsilaužė į Paryžiaus Luvro muziejų ir pagrobė juvelyrinių dirbinių, pranešė keli šaltiniai, todėl lankomiausias pasaulyje muziejus buvo uždarytas visai dienai.
Vagys įsilaužė maždaug 9 val. 30 ar 40 min. vietos (10 val. 30 ar 40 min. Lietuvos) laiku ir pavogė juvelyrinių dirbinių, teigė šaltinis, stebintis bylą, pridurdamas, kad jų vertė vis dar vertinama.
Kitas policijos šaltinis teigė, kad vagys atvažiavo motoroleriu, buvo ginkluoti nedideliais grandiniais pjūklais ir krovininiu liftu pasiekė jiems reikalingą patalpą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!