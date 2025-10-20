Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas pažadėjo: vagys, apšvarinę Luvrą, bus sugauti

2025-10-20 07:46 / šaltinis: BNS
2025-10-20 07:46

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo, kad vagys, sekmadienio rytą įsiveržę į Luvro muziejų Paryžiuje, bus sugauti, o pavogti juvelyriniai dirbiniai – atgauti.

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo, kad vagys, sekmadienio rytą įsiveržę į Luvro muziejų Paryžiuje, bus sugauti, o pavogti juvelyriniai dirbiniai – atgauti.

0

„Paryžiaus prokuratūrai vadovaujant visur daroma viskas, kad tai (juvelyrinius dirbinius) pasiektume“, – socialiniuose tinkluose išplatintame pranešime nurodė E. Macronas.

Anksčiau sekmadienį Prancūzijos kultūros ministerija nurodė, kad iš Luvro buvo pavogti aštuoni „neįkainojami“ papuošalai, įskaitant smaragdų ir deimantų vėrinį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grandininiais pjūklais ginkluoti plėšikai sekmadienį įsilaužė į Paryžiaus Luvro muziejų ir pagrobė juvelyrinių dirbinių, pranešė keli šaltiniai, todėl lankomiausias pasaulyje muziejus buvo uždarytas visai dienai.

Vagys įsilaužė maždaug 9 val. 30 ar 40 min. vietos (10 val. 30 ar 40 min. Lietuvos) laiku ir pavogė juvelyrinių dirbinių, teigė šaltinis, stebintis bylą, pridurdamas, kad jų vertė vis dar vertinama.

Kitas policijos šaltinis teigė, kad vagys atvažiavo motoroleriu, buvo ginkluoti nedideliais grandiniais pjūklais ir krovininiu liftu pasiekė jiems reikalingą patalpą. 

